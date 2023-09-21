Казахстан и Китай намерены развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут

Министерство транспорта подготовило проект Соглашения между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай-Европа, сообщает Zakon.kz.

Целью cоглашения является совместное продвижение сотрудничества в сфере развития ТМТМ и развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа, направленного на рост интеграции транспортных связей, повышение эффективности перевозок, содействие торгово-экономическому и промышленному сотрудничеству, а также создание благоприятных условий для перевозки грузов из Китая в Европу в/через Азию и Европу.

Стороны будут стремиться осуществлять сотрудничество и обеспечивать координацию действий по следующим направлениям:

обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния и достаточной пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры на территории государств;

обеспечение повышения пропускной способности магистральных трубопроводов и портовой инфраструктуры;

совместное формирование благоприятной развивающей среды для поддержки стабильного и беспрепятственного функционирования ТМТМ;

осуществление целенаправленных, практических и эффективных противоэпидемических мероприятий на маршруте в обе стороны;

внедрение механизма предварительного оповещения Сторон для недопущения простоя грузовых автотранспортных средств и железнодорожных составов в международных пунктах пропуска, а также содействия обмену данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств;

изучение оптимальных вариантов организации перевозок и осваивание обеих сторон источников транзитных грузов для облегчения прохождения поездов или транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки в пределах своих собственных границ.

Кроме того, страны договорились развивать сотрудничество по стимулированию и наращиванию экспортно-импортных и транзитных контейнерных перевозок по новому Евразийскому континентальному мосту, под которым подразумевается транспортные коридоры через территорию Казахстана в рамках инициативы "Один пояс, один путь", с его дальнейшей интеграцией с ТМТМ, путем:

активной координации деятельности по привлечению транзитных и внешнеторговых грузов из Китая в Европу по ТМТМ и в обратном направлении;

содействие в финансировании нефтепроводных, портовых инфраструктурных проектов ТМТМ;

содействия снижению административных барьеров, связанных с пограничными и таможенными процедурами и переработкой грузов и контейнеров в портах и на стыковых станциях;

оптимизации логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок, повышение качества оказываемых услуг.

Предполагается, что соглашение позвлолит увеличить объемы международных грузовых перевозок.

"В целях облегчения международных грузовых перевозок, прогонозирование потенциального ежегодного объема перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обеих государств", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 октября.