Казахстан и Китай будут развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут

Правительство Казахстана приняло постановление от 14 октября 2023 года "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – совместное обеспечение роста конкурентоспособности ТМТМ, в том числе строительства транспортной инфраструктуры, внедрение передовых технологий по перевозке грузов, развитие комбинированной перевозки, используя различные виды транспорта, таких как железнодорожный, автомобильный и водный.

Также предполагается привлечение инвестиций для развития транспортного маршрута, создание благоприятных условий для перевозки грузов по территориям государств, развитие логистических центров для привлечения дополнительных объемов транзита и обеспечения беспрерывной комбинированной транспортировки.

Соглашение также предусматривает:

осуществление целенаправленных, практических и эффективных противоэпидемических мероприятий на маршруте в обе стороны;

внедрение механизма предварительного оповещения сторон для недопущения простоя грузовых транспортных средств международной перевозки на территориях государств;

изучение оптимальных вариантов организации перевозок и осваивание обеими сторонами источников транзитных грузов для облегчения прохождения поездов или транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки в пределах своих собственных территорий;

привлечение транзитных и внешнеторговых грузов из Китая в Европу и в обратном направлении;

содействие финансированию проектов портовой инфраструктуры вдоль ТМТМ;

содействие снижению административных барьеров, связанных с переработкой мультимодальных грузов в портах и на стыковых станциях;

оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок, повышение качества оказываемых услуг;

участие в прогнозировании годовых потенциальных грузооборотов ТМТМ.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай намерены довести объем торговли до 40 млрд долларов.