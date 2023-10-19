Казахстан и Китай будут развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут
Цель соглашения – совместное обеспечение роста конкурентоспособности ТМТМ, в том числе строительства транспортной инфраструктуры, внедрение передовых технологий по перевозке грузов, развитие комбинированной перевозки, используя различные виды транспорта, таких как железнодорожный, автомобильный и водный.
Также предполагается привлечение инвестиций для развития транспортного маршрута, создание благоприятных условий для перевозки грузов по территориям государств, развитие логистических центров для привлечения дополнительных объемов транзита и обеспечения беспрерывной комбинированной транспортировки.
Соглашение также предусматривает:
- осуществление целенаправленных, практических и эффективных противоэпидемических мероприятий на маршруте в обе стороны;
- внедрение механизма предварительного оповещения сторон для недопущения простоя грузовых транспортных средств международной перевозки на территориях государств;
- изучение оптимальных вариантов организации перевозок и осваивание обеими сторонами источников транзитных грузов для облегчения прохождения поездов или транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки в пределах своих собственных территорий;
- привлечение транзитных и внешнеторговых грузов из Китая в Европу и в обратном направлении;
- содействие финансированию проектов портовой инфраструктуры вдоль ТМТМ;
- содействие снижению административных барьеров, связанных с переработкой мультимодальных грузов в портах и на стыковых станциях;
- оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок, повышение качества оказываемых услуг;
- участие в прогнозировании годовых потенциальных грузооборотов ТМТМ.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай намерены довести объем торговли до 40 млрд долларов.