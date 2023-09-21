Правительство: Добросовестным инвесторам незачем бояться закона о возврате активов

Новый закон о возврате государству незаконно полученных активов не коснется добросовестных инвесторов. Об этом заявили в правительстве РК, сообщает Zakon.kz.

21 сентября пресс-служба правительства опубликовала разъяснения по поводу ранее принятого закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В Кабмине подчеркнули, что закон предусматривает меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, которые ввели в действие с 12 сентября. Положения по мониторингу и анализу информации для борьбы с незаконным приобретением и выводом активов, а также другие нормы закона действуют с 24 июля.

В правительстве подчеркнули, что закон разработали с учетом всех современных стандартов в области противодействия коррупции, прошел все необходимые экспертизы и обсуждение с участием госорганов, общественности, в рабочих группах парламента. Закон одобрил Конституционный суд.

"Закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции Казахстана, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа. В соответствии с требованиями правовой определенности очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых действует закон", – отметили в правительстве.

В Кабмине уточнили, что к субъектам закона относятся:

чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции;

политические государственные служащие;

депутаты, судьи и другие высокопоставленные государственные служащие;

управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях и аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования административно-властных ресурсов, связей и влияния;



третьи лица, на которых могут быть оформлены незаконно полученные активы.

Самое главное – добросовестным бизнесменам и инвесторам бояться нечего, акцентировали внимание в правительстве.

"Закон не предусматривает возможности произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате". Правительство РК

Тем, кого касается закон о возврате активов, следует в судебном порядке доказать, что эти активы получены законным путем. Процесс возврата активов отвечает всем международным стандартам, их конфискация допускается только на основании судебного решения. В Гражданский процессуальный кодекс также внесли новую главу, посвященную рассмотрению исков об обжаловании неправомерных действий уполномоченного органа по возврату активов. В отдельной статье закона содержатся гарантии защиты прав субъектов и аффилированных лиц, которых затрагивают новые правовые нормы.





"В полном соответствии с международными стандартами в сфере возврата активов казахстанский закон предусматривает должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов, а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов", – заключили в правительстве.

Закон направлен на восстановление социальной справедливости и устойчивое развитие страны. Он не нанесет ущерба инвестиционной активности и не нарушает незыблемости права частной собственности. Само по себе наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге, или 100 млн долларов) не является основанием для применения к добросовестным инвесторам норм нового закона, заключили в Кабмине.

Более подробно о законе читайте здесь.