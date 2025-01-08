Двум казахстанским компаниям предоставили исключительное право на экспорт подшипников

Правительство приняло постановление от 31 декабря 2024 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов подшипников", сообщает Zakon.kz.

В перечень отдельных видов подшипников, на экспорт которых предоставлено исключительное право, включили:

Подшипники шариковые

Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе

Подшипники роликовые сферические

Прочие подшипники с цилиндрическими роликами, включая сепараторы и ролики в сборе

Подшипники, включая комбинированные шарикороликовые, прочие

Исключительное право на экспорт предоставили двум участникам внешнеторговой деятельности:

АО "Степногорский подшипниковый завод".

ТОО "Торговый дом СТПЗ".

Кроме того, утверждены правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов подшипников.

Лицензиар принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата;

приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;

указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;

наличия судебного акта.

Лицензиар принимает решение о прекращении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата о прекращении действия исключительной лицензии;

истечения срока, на которую она выдана;

совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых она выдана;

исключения лицензиата из перечня участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;

исключения товара, из перечня отдельных видов товаров, на экспорт которых предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;

ликвидации лицензиата или внесения изменений в его учредительные документы (изменение организационно-правовой формы, наименования либо места его нахождения);

выявления недостоверных сведений в документах, представленных заявителем в целях получения исключительной лицензии;

прекращения действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

нарушения при исполнении договора (контракта), на основании которого выдана лицензия, международных обязательств государства-члена;

отзыва лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование;

выявления допущенных нарушений при выдаче исключительной лицензии, повлекших выдачу исключительной лицензии, которая при соблюдении установленного порядка не могла быть выдана;

наличия судебного акта;

неустранения причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, в течение срока приостановления действия исключительной лицензии.

Постановление вводится в действие с 17 января 2025 года.