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Право

Двум казахстанским компаниям предоставили исключительное право на экспорт подшипников

Правительство предоставило двум казахстанским компаниям исключительное право на экспорт подшипников, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 16:01 Фото: wikimedia
Правительство приняло постановление от 31 декабря 2024 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов подшипников", сообщает Zakon.kz.

В перечень отдельных видов подшипников, на экспорт которых предоставлено исключительное право, включили:

  • Подшипники шариковые
  • Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе
  • Подшипники роликовые сферические
  • Прочие подшипники с цилиндрическими роликами, включая сепараторы и ролики в сборе
  • Подшипники, включая комбинированные шарикороликовые, прочие

Исключительное право на экспорт предоставили двум участникам внешнеторговой деятельности:

  • АО "Степногорский подшипниковый завод".
  • ТОО "Торговый дом СТПЗ".

Кроме того, утверждены правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов подшипников.

Лицензиар принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

  • добровольного обращения лицензиата;
  • приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
  • непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;
  • указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;
  • наличия судебного акта.

Лицензиар принимает решение о прекращении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

  • добровольного обращения лицензиата о прекращении действия исключительной лицензии;
  • истечения срока, на которую она выдана;
  • совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых она выдана;
  • исключения лицензиата из перечня участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;
  • исключения товара, из перечня отдельных видов товаров, на экспорт которых предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;
  • ликвидации лицензиата или внесения изменений в его учредительные документы (изменение организационно-правовой формы, наименования либо места его нахождения);
  • выявления недостоверных сведений в документах, представленных заявителем в целях получения исключительной лицензии;
  • прекращения действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
  • нарушения при исполнении договора (контракта), на основании которого выдана лицензия, международных обязательств государства-члена;
  • отзыва лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование;
  • выявления допущенных нарушений при выдаче исключительной лицензии, повлекших выдачу исключительной лицензии, которая при соблюдении установленного порядка не могла быть выдана;
  • наличия судебного акта;
  • неустранения причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, в течение срока приостановления действия исключительной лицензии.

Постановление вводится в действие с 17 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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