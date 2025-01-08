Двум казахстанским компаниям предоставили исключительное право на экспорт подшипников
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Правительство приняло постановление от 31 декабря 2024 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов подшипников", сообщает Zakon.kz.
В перечень отдельных видов подшипников, на экспорт которых предоставлено исключительное право, включили:
- Подшипники шариковые
- Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе
- Подшипники роликовые сферические
- Прочие подшипники с цилиндрическими роликами, включая сепараторы и ролики в сборе
- Подшипники, включая комбинированные шарикороликовые, прочие
Исключительное право на экспорт предоставили двум участникам внешнеторговой деятельности:
- АО "Степногорский подшипниковый завод".
- ТОО "Торговый дом СТПЗ".
Кроме того, утверждены правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов подшипников.
Лицензиар принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии в следующих случаях:
- добровольного обращения лицензиата;
- приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
- непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;
- указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;
- наличия судебного акта.
Лицензиар принимает решение о прекращении действия исключительной лицензии в следующих случаях:
- добровольного обращения лицензиата о прекращении действия исключительной лицензии;
- истечения срока, на которую она выдана;
- совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых она выдана;
- исключения лицензиата из перечня участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;
- исключения товара, из перечня отдельных видов товаров, на экспорт которых предоставлено исключительное право в соответствии с настоящим постановлением;
- ликвидации лицензиата или внесения изменений в его учредительные документы (изменение организационно-правовой формы, наименования либо места его нахождения);
- выявления недостоверных сведений в документах, представленных заявителем в целях получения исключительной лицензии;
- прекращения действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
- нарушения при исполнении договора (контракта), на основании которого выдана лицензия, международных обязательств государства-члена;
- отзыва лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование;
- выявления допущенных нарушений при выдаче исключительной лицензии, повлекших выдачу исключительной лицензии, которая при соблюдении установленного порядка не могла быть выдана;
- наличия судебного акта;
- неустранения причин, вызвавших приостановление действия исключительной лицензии, в течение срока приостановления действия исключительной лицензии.
Постановление вводится в действие с 17 января 2025 года.
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