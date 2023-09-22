Реестр независимых экспертов МСЭ появится в Казахстане в 2025 году

Министерство труда приказом от 18 сентября 2023 года утвердило Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него, сообщает Zakon.kz.

Принятие правил связано с тем, что с 1 января 2025 года начнет действовать статья 156 Социального кодекса, которая регламентирует порядок установления инвалидности и степени утраты трудоспособности в заочном проактивном формате. В частности, в ней речь идет о том, что уполномоченным государственным органом к проведению медико-социальной экспертизы в указанных случаях привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы на основе контракта на оказание экспертных услуг.

На основании данной нормы Министерство труда утвердило правила, которые определяют порядок ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него.

Реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы (реестр) ведется уполномоченным органом по ведению реестра в АИС "ЦБДИ" на казахском и русском языках.

Объявление о начале приема документов претендентов публикуется на официальном сайте уполномоченного органа по ведению реестра за 10 рабочих дней до начала приема документов.

Включение в реестр

Для включения в реестр претенденты подают заявление с приложением электронных копий следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

диплом о высшем медицинском образовании, соответствующий классификатору специальности, – общая медицина, лечебное дело, педиатрия (для документов, выданных зарубежными вузами, необходимо прохождение процедуры признания или нострификации);

документ, подтверждающий наличие непрерывного трудового стажа не менее 5 лет по заявляемой медицинской специальности или в области медико-социальной экспертизы (трудовая книжка или другой документ в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса РК);

документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения медико-социальной экспертизы в общем объеме не менее 4 кредитов (120 часов). Данный документ не требуется при наличии общего стажа работы в отделах медико-социальной экспертизы более 5 лет.

Уполномоченный орган по ведению реестра в течение 5 рабочих дней после дня регистрации заявления уведомляет претендента письмом на электронную почту о месте, дате и времени проведения тестирования.

Тестирование проводится на официальном сайте уполномоченного органа по ведению реестра на казахском или русском языках по выбору претендента.

Тесты состоят из 90 вопросов по законодательству РК в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, по основам проведения медико-социальной экспертизы, по оценке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты. На тестирование дается 90 минут.

Не допускается помощь претендентам третьими лицами, использование вспомогательных документов (справочная, специальная литература), средств связи, записей на электронном носителе. Аудитория для прохождения тестирования обеспечивается системой аудио и видеонаблюдения.

Результаты тестирования определяются автоматически и направляются уполномоченному органу по ведению реестра и на электронный адрес претендента.

При наличии не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов уполномоченный орган по ведению реестра в течение 5 рабочих дней просматривает данные аудио и видеофиксации прохождения тестирования и выносит решение о включении претендента в реестр или об отказе во включении в реестр.

Исключение из реестра производят по следующим основаниям:

1) заявление независимого эксперта МСЭ на исключение из реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы;

2) значение годовой оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы, проведенной в порядке согласно Правилам и критериям оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы, утвержденным уполномоченным государственным органом в соответствии с п. 3 ст. 156 Социального кодекса, менее 50%;

3) наличие в отношении независимого эксперта МСЭ вступившего в законную силу решения (приговора) суда о запрете на занятие медицинской деятельностью (по заявляемой специальности);

4) признание судом независимого эксперта МСЭ недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) выезд за пределы РК на ПМЖ;

6) смерть независимого эксперта МСЭ.

В случаях неудовлетворительной годовой оценки результатов работы эксперта, признания его недееспособным или ограниченно дееспособным и выезда на ПМЖ независимый эксперт МСЭ исключается из реестра автоматически в течение одного рабочего дня по мере обновления данных во взаимодействующих информационных системах.

При наличии решения суда о запрете на занятие эксперту медицинской деятельностью эти данные проверяются специалистом уполномоченного органа по ведению реестра один раз в полугодие, к 30 июля и 30 января, на основании сведений, получаемых из автоматизированной информационно-аналитической системы "Төрелік" и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. При установлении данного факта эксперт исключается из реестра в течение одного рабочего дня.

В течение одного рабочего дня после дня исключения из реестра специалист уполномоченного органа по ведению реестра направляет независимому эксперту МСЭ на электронную почту уведомление в произвольной форме.

Если эксперт был исключен из реестра по причине получения низкой годовой оценки результатов своей работы, то его последующее включение в реестр возможно после прохождения обучения по вопросам проведения медико-социальной экспертизы и (или) по соответствующей специальности.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что медико-социальную экспертизу можно будет проходить в заочно-проактивном формате.