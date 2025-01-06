Правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ обновили в Казахстане

Министр труда приказом от 27 декабря 2024 года утвердила в новой редакции Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него, сообщает Zakon.kz.

Напомним, правила были приняты еще в сентябре 2023 года, однако к моменту введения их в действие в министерстве труда решили их обновить.

Реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы представляет собой список независимых экспертов, участвующих в проведении заочного проактивного освидетельствования с указанием профиля специальностей.

В правилах появилось новое понятие "претендент" — гражданин РК, подавший документы для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы.

Реестр ведется Комитетом в АИС "ЦБДИ" по установленной форме.

Объявление о начале приема документов претендентов публикуется на официальном сайте Комитета за 10 рабочих дней до начала приема документов.

Объявление содержит информацию о сроках приема и о порядке подачи документов, а также:

наименование государственного органа, проводящего конкурс, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

перечень необходимых документов;

наименование специальностей независимых экспертов МСЭ и их численности с обозначением основных функциональных обязанностей, установленного тарифа и условий оплаты услуг.

К заявлению о включении в реестр прилагаются электронные копии следующих документов:

диплом о высшем, послевузовском образовании (резидентура) (при наличии) образовании по специальностям: здравоохранение (общая медицина, лечебное дело, педиатрия);

документ, подтверждающий непрерывный трудовой стаж не менее 5 лет по заявляемой медицинской специальности, соответствующей перечню нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование или в области МСЭ;

сертификат специалиста для допуска к клинической практике или сертификат иностранного специалиста для допуска к клинической практике, подтверждающего уровень квалификации по заявляемой специальности и его готовность к профессиональной деятельности, включая готовность к клинической практике;

документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения МСЭ, в общем объеме не менее 2 кредитов (60 часов). Напомним, ранее требовались 4 кредита (120 часов). Данное требование не распространяется на претендентов, имеющих общий стаж работы в отделах МСЭ более 5 лет;

скриншот о регистрации абонентского номера телефона в базе мобильных граждан (БМГ). (новое требование)

Претенденты в информационной системе уполномоченного государственного органа — портал социальных услуг подают заявление на включение в реестр с согласием на сбор, обработку персональных данных и формируют сведения из государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

Помимо перечисленных выше документов также нужны сведения:

из Центра психического здоровья "Психиатрия" об отсутствии заболевания;

из Центра психического здоровья "Наркология" об отсутствии заболевания;

об отсутствии судимости.

Комитет в течение 5 рабочих дней после дня приема заявления:

проверяет полноту и срок их действия, в том числе на основании сведений, получаемых из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства";

при предоставлении полного пакета документов направляет претенденту СМС-уведомление о необходимости прохождения обязательного тестирования, и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" информацию о необходимости прохождения обязательного тестирования на платформе skills.enbek.kz в течение 10 календарных дней после дня получения уведомления;

направляет претенденту СМС-уведомление об отказе в приеме заявления и в "Кабинет независимого эксперта МСЭ" информацию об отказе в приеме заявления с указанием причины.

Тестирование проводится с использованием системы прокторинга на платформе skills.enbek.kz на казахском или русском языке по выбору претендента на платной основе.

Тесты состоят из 90 вопросов по законодательству РК в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, по основам проведения МСЭ, оценке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты.

Время тестирования составляет 90 минут.

В ходе тестирования не допускается помощь претендентам третьими лицами, использование претендентами вспомогательных документов (справочная, специальная литература), средств связи, записей на электронном носителе.

Результаты тестирования считаются положительными при наличии не менее 70% верных ответов от общего числа вопросов и положительного заключения системы прокторинга.

В случае получения менее 70% верных ответов и/или отрицательного результата прокторинга и/или возникновения технических сбоев в работе информационных систем государственных органов, подтвержденных актом о техническом сбое в работе информационных систем, допускается однократное повторное тестирование претендентов на платформе skills.enbek.kz.

Результат тестирования формируется автоматически и направляется в "Кабинет Комитета" и "Кабинет независимого эксперта МСЭ".

В случае отрицательного результата тестирования и/или отрицательного результата прокторинга либо не прохождении тестирования в установленные сроки, претенденту автоматически направляется СМС-уведомление об отказе на включение в реестр.

При положительном результате тестирования, Комитет в течение 5 рабочих дней принимает решение о включении в реестр, формирует договор и направляет независимым экспертам МСЭ на подписание ЭЦП.

В случае, если независимый эксперт МСЭ в течение 3 рабочих дней не подписал договор ЭЦП, ему автоматически направляется СМС-уведомление об отказе на включение в реестр.

Комитет в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора независимым экспертом МСЭ вносит его данные в реестр, формируемый в АИС "ЦБДИ".

Основания для исключения эксперта из реестра не изменились.

При исключении независимого эксперта МСЭ из реестра либо нахождении на листе временной нетрудоспособности, проекты Актов МСЭ, по которым не вынесено экспертное решение, распределяются между независимыми экспертами МСЭ из реестра и подлежат рассмотрению в течение 3 рабочих дней после дня направления.

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.

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