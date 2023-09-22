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Как производится нумерация трудовых договоров новых сотрудников

Как производится нумерация трудовых договоров вновь прибывших сотрудников Фото: pexels
Как производится нумерация трудовых договоров вновь прибывших сотрудников: продолжается из года в год или каждый год начинается заново? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, в ведомстве отметили, что действующее законодательство республики не устанавливает требования по нумерации трудовых договоров. Работодатель сам определяет, как производить их нумерацию.

"При заключении трудового договора важным является указание на дату заключения договора. В целях упорядочения документов по трудовым отношениям в организации рекомендуем вести учет трудовых договоров в специальном журнале, где бы указывались: срок договора и дата его истечения", - сказали в Минтруда. 

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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