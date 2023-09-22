Как производится нумерация трудовых договоров новых сотрудников

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Как производится нумерация трудовых договоров вновь прибывших сотрудников: продолжается из года в год или каждый год начинается заново? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

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