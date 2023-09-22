В какой срок работник может уведомить работодателя о расторжении договора

Можно ли в трудовом договоре установить более длительный срок уведомления (более месяца), например, не менее чем за три месяца или же указать один год? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом работодателя не менее чем за один месяц.

При этом в трудовом договоре допускается установление более длительного срока уведомления работником работодателя о расторжении трудового договора (п.1 ст. 56 Трудового кодекса).

"При наличии в трудовом договоре более длительного срока уведомления работник обязан уведомить работодателя в срок, согласованный сторонами трудового договора, если стороны не пришли к согласию о сокращении срока уведомления. В срок уведомления о расторжении трудового договора входит как отработанное, так и неотработанное работником время (например, нахождение в отпуске, период временной нетрудоспособности и т.п.)", - отметили в Минтруда.

Уведомление – это заявление работника или работодателя в письменной форме (на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи), представленное нарочно либо посредством курьерской почтовой связи, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий, или в электронном виде с обеспечением авторизации, идентификации работника или работодателя.

В министерстве резюмировали, что в трудовом договоре допускается установление более длительного срока уведомления работником работодателя о расторжении трудового договора, то есть работник вправе по своей инициативе расторгнуть, предупредив работодателя письменно не менее чем за три и более месяцев.

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