Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги

В течение какого срока после расторжения трудового дороговора работодатель должны выплатить деньги Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С работником расторгнут трудовой договор, в течение какого срока ему должны выплатить причитающиеся суммы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

"Согласно Трудовому кодексу, при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения", - пояснили в Минтруда.

В министерстве отметили, что нормы п.4 ст.113 Трудового кодеса изложены предельно четко и имеют однозначный "буквальный" смысл, не требующий дополнительного толкования уполномоченного органа-разработчика.

Предусматривается, что в случае нарушения указанного срока работодатель должен выплатить работнику задолженность и пеню за период задержки платежа.

Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.

Ранее мы рассказали, можно ли уволить сотрудника в связи с утратой доверия.

Читайте также

В Казахстане определили организацию по сохранению и воспроизводству тазы и тобет
В Казахстане определили организацию по сохранению и воспроизводству тазы и тобетов
Конституционный суд разъяснил, какую дату следует понимать под днем вынесения судебного решения по административным делам
Конституционный суд разъяснил, какая дата понимается под днем вынесения решения по административным делам
В Казахстане запустят пилотный проект по адресной рассылке сообщений казахстанцам
В Казахстане запустят пилотный проект по адресной рассылке сообщений казахстанцам
Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления