В течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги
"Согласно Трудовому кодексу, при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения", - пояснили в Минтруда.
В министерстве отметили, что нормы п.4 ст.113 Трудового кодеса изложены предельно четко и имеют однозначный "буквальный" смысл, не требующий дополнительного толкования уполномоченного органа-разработчика.
Предусматривается, что в случае нарушения указанного срока работодатель должен выплатить работнику задолженность и пеню за период задержки платежа.
Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.
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