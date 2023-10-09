В течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги

С работником расторгнут трудовой договор, в течение какого срока ему должны выплатить причитающиеся суммы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

"Согласно Трудовому кодексу, при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения", - пояснили в Минтруда.

В министерстве отметили, что нормы п.4 ст.113 Трудового кодеса изложены предельно четко и имеют однозначный "буквальный" смысл, не требующий дополнительного толкования уполномоченного органа-разработчика.

Предусматривается, что в случае нарушения указанного срока работодатель должен выплатить работнику задолженность и пеню за период задержки платежа.

Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка РК на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.

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