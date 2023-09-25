Как должны действовать военнослужащие при ЧП в части

Министр обороны приказом от 18 сентября 2023 года внес изменения и дополнения в Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов дежурный по воинской части в течении 20 минут докладывает об этом командиру воинской части, в органы военной полиции, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, военную прокуратуру и органы военной контрразведки по месту дислокации воинской части.

Командование воинской части в течении 30 минут:

оповещает начальника гарнизона;

принимает меры по обеспечению охраны места происшествия и ограничению доступа к месту происшествия посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы, назначает старшего группы оцепления и определяет количество сил и средств, привлекаемых к охране места происшествия.

Кроме того, предусматривается, что в течение трех часов командование части направляет в вышестоящий штаб донесение, и письменные сообщения в военную прокуратуру, органы военной контрразведки, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, органы внутренних дел на транспорте, органы военной полиции, комендатуры военных сообщений на видах транспорта по месту дислокации воинской части.

В сообщениях (донесениях) о самовольном оставлении части (СОЧ) с оружием указываются:

место, время и обстоятельства СОЧ с оружием;

количество, наименование, серия, номер (партия), год выпуска оружия (боеприпасов);

биографические данные военнослужащего;

место жительства всех членов его семьи, родственников и знакомых;

словесный портрет и особые приметы;

форма одежды и наличие гражданской одежды;

данные удостоверения личности либо паспорта гражданина Республики Казахстан, а при их отсутствии военного билета;

намерения, склонности к совершению уголовных и иных правонарушений.

К сообщениям (донесениям) прилагаются фотографии военнослужащего, совершившего самовольное оставление части с оружием.

Указывается, что начальник гарнизона поддерживает постоянную связь с вышестоящими органами военного управления и Национальным центром управления обороной Генерального штаба Вооруженных сил РК, докладывая им о результатах проведенных мероприятий.

При обнаружении военнослужащего, сбежавшего с оружием, принимаются меры по оцеплению (блокированию) места обнаружения, вызову медицинских работников и противопожарной команды, по согласованию указанного мероприятия с дежурным территориального органа внутренних дел и службы государственной охраны.

Военнослужащий, покинувший часть с оружием, оповещается о том, что все отходы блокированы и сопротивление бесполезно. Ему предлагается сдаться, оставив оружие на видном месте и отойти от оружия на расстояние, исключающее возможность им воспользоваться.

Также оговаривается, что применение оружия военнослужащими при задержании СОЧ с оружием осуществляется в порядке Устава внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и статьи 12 закона "Об органах военной полиции", в которой говорится, что военнослужащие органов военной полиции имеют право применять оружие как крайнюю меру в случаях, предусмотренных законами РК.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2023 года.