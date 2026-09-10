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Право

Работа отборочных комиссий воинских частей: что изменилось

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны приказом от 8 сентября 2026 года внес дополнения в Правила образования и работы отборочных комиссий воинских частей и учреждений Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Так, указывается, что для организации работы отборочными комиссиями проводятся следующие мероприятия:

  • проверка личных дел кандидатов;
  • проверка кандидатов на соответствие имеющихся военно-учетной специальности и образования рассматриваемой для назначения воинской должности;
  • проверка физической подготовленности кандидатов;
  • проведение мероприятий по профессиональному и психологическому отбору;
  • рассмотрение отобранных кандидатов на заседании отборочной комиссии;
  • проверка кандидатов посредством информационной системы "Аналитический центр" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК на наличие сведений, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 38 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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