Работа отборочных комиссий воинских частей: что изменилось

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр обороны приказом от 8 сентября 2026 года внес дополнения в Правила образования и работы отборочных комиссий воинских частей и учреждений Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Так, указывается, что для организации работы отборочными комиссиями проводятся следующие мероприятия: проверка личных дел кандидатов;

проверка кандидатов на соответствие имеющихся военно-учетной специальности и образования рассматриваемой для назначения воинской должности;

проверка физической подготовленности кандидатов;

проведение мероприятий по профессиональному и психологическому отбору;

рассмотрение отобранных кандидатов на заседании отборочной комиссии;

проверка кандидатов посредством информационной системы "Аналитический центр" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК на наличие сведений, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 38 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих". Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

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