Работа отборочных комиссий воинских частей: что изменилось
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны приказом от 8 сентября 2026 года внес дополнения в Правила образования и работы отборочных комиссий воинских частей и учреждений Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.
Так, указывается, что для организации работы отборочными комиссиями проводятся следующие мероприятия:
- проверка личных дел кандидатов;
- проверка кандидатов на соответствие имеющихся военно-учетной специальности и образования рассматриваемой для назначения воинской должности;
- проверка физической подготовленности кандидатов;
- проведение мероприятий по профессиональному и психологическому отбору;
- рассмотрение отобранных кандидатов на заседании отборочной комиссии;
- проверка кандидатов посредством информационной системы "Аналитический центр" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК на наличие сведений, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 38 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих".
Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.
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