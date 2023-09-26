Правительству рекомендовали усовершенствовать защиту граждан, пострадавших от ядерных испытаний

Конституционный суд признал конституционной норму о социальной поддержке населения, проживающего в зоне Семипалатинского полигона, однако с некоторыми оговорками, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился гражданин с просьбой проверить на соответствие Конституции ст.13 закона "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне". В ней речь идет о мерах по социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний и проживающих на территориях, подвергшихся воздействию радиоактивных осадков, в виде надбавки к пенсии, дополнительной оплаты труда и дополнительного оплачиваемого отпуска.

Казахстанец ранее проживал на такой территории и является лицом, пострадавшим вследствие испытаний. В настоящее время он не проживает на указанной территории и поэтому ему было отказано в надбавках к заработной плате и оплате дополнительного трудового отпуска. Такую ситуацию казахстанце считает дискриминационной в отношении себя.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции статью 13 закона "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне".

Одновременно с этим КС рекомендовал правительству принять меры по совершенствованию законодательства РК по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний, с учетом позиций, изложенных в нормативном постановлении.

Чем суд мотивировал свою позицию

Предоставление дополнительных льгот только лицам, пострадавшим от ядерных испытаний, которые проживают в зоне экологического бедствия, с формальной точки зрения может свидетельствовать о нарушении принципа равенства. Однако конституционный принцип равенства не может применяться без учета различных обстоятельств, в которых находятся те или иные категории граждан. В данном случае подобным обстоятельством является место проживания в зоне экологического бедствия, связанное с продолжающимся неблагоприятным влиянием экологической обстановки на жителей.

Пострадавшие граждане, проживающие в зонах, указанных в законе, и проживающие за их пределами, находились и находятся в разные временные промежутки в разной степени в неодинаковых условиях, что предопределяет различный подход к ним в нормативных правовых актах. Законодатель вправе устанавливать разный уровень защиты для лиц, находящихся в таких неодинаковых условиях. Дифференцированный подход к мерам социальной защиты и условиям их предоставления является одним из принципов государственной политики в сфере социальной защиты.

Вместе с тем КС отметил, что законодатель по ряду позиций постепенно снижал уровень социальных гарантий в отношении лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний. Это выражалось в переходе к исчислению выплат в увязке с месячным расчетным показателем (вместо минимальной заработной платы), исключении положений о дополнительной оплате стипендий и других льготах.

Вне действия отдельных положений ст.13 Закона находится большое количество граждан, проживающих в зоне экологического бедствия: ИП, лица, занимающиеся частной практикой, независимые работники.

Нагрузку по выплатам, предусмотренным статьей 13 Закона, несет не только государство, но и в существенной мере работодатели – негосударственные субъекты, что, исходя из содержания статьи, свидетельствует о непропорциональном распределении ответственности за оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам.

Помимо этого некоторые положения закона несогласованы между собой (к примеру, статьи 2, 10, 12 - 15), и потому не позволяют точно определить адресатов социальной защиты, что приводит к различной правоприменительной практике.

С учетом сохраняющихся негативных последствий функционирования Семипалатинского полигона КС считает, что меры социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний (включая потомков этих граждан), должны быть усилены. Усиление мер социальной защиты предполагает расширение как видов оказываемой помощи, так и ее объемов, размеров, а также адресатов получения.

Помимо этого нужно изучить и предложить новые принципы и подходы в вопросах социальной защиты пострадавших граждан с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, медицинских последствий для населения, подвергшегося воздействию ионизирующего излучения, проживающего как на этих территориях, так и за их пределами, а также социальных, экологических, демографических, медицинских и иных факторов.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (25 сентября 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.