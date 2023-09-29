Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Минсельхоз внес поправки в приказ, касающийся ограничений на ввоз пшеницы в Казахстан

Минсельхоз внес изменения в приказ, касающийся ограничения на ввоз пшеницы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в приказ от 25 сентября 2023 года "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами", сообщает Zakon.kz.

В частности, приказ дополнен строкой о том, что запрет на ввоз пшеницы не распространяется на транзит пшеницы через территорию Республики Казахстан.

Теперь в документе говорится так:

"Вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан".  

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 октября.

Ранее в Казахстане действовал запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 10 апреля по 9 октября 2023 года.


Читайте также

Процедуру дактилоскопирования планируют усовершенствовать в Казахстане
Процедуру дактилоскопической регистрации планируют усовершенствовать
Казахстан и Россия планируют обеспечить работу единых энергосистем
Казахстан и Россия планируют обеспечить работу единых энергосистем
Казахстан Астана Арыстанбек Мухамедиулы суд рейдерство отель "Дипломат"
В рейдерстве и злоупотреблениях обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы
Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления