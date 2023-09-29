Минсельхоз внес поправки в приказ, касающийся ограничений на ввоз пшеницы в Казахстан

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в приказ от 25 сентября 2023 года "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами", сообщает Zakon.kz.

В частности, приказ дополнен строкой о том, что запрет на ввоз пшеницы не распространяется на транзит пшеницы через территорию Республики Казахстан.

Теперь в документе говорится так:

"Вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 октября.

Ранее в Казахстане действовал запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 10 апреля по 9 октября 2023 года.



