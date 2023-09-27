Казахстан ратифицировал соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи в рамках ОДКБ

Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Душанбе 16 сентября 2021 года.

Так, говорится, что сотрудничество по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов Организации, осуществляется через компетентные органы сторон.

Предусматривается, что компетентные органы направляющей стороны размещаются и осуществляют свою деятельность в местах дислокации.

При этом вопросы выдачи, а также оказания правовой помощи по гражданским и семейным делам регулируются иными международными договорами, применимыми в отношениях между сторонами.

Вместе с тем указывается, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.

Соглашение предусматривает, что под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения:

совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны (кроме граждан принимающей стороны, работающих в воинских частях, организациях и учреждениях направляющей стороны), против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны;

совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей;

совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления - до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.

Под юрисдикцию направляющей стороны также подпадают происшествия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкого телесного повреждения), гибель (в том числе самоубийство) лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны, произошедшие в местах дислокации, когда названные последствия наступили не в результате насильственных действий иных лиц.

В случае установления признаков преступления или иного правонарушения, действует порядок, определенный настоящей статьей.

При этом направляющая Сторона осуществляет свою юрисдикцию в случае совершения неустановленными лицами в местах дислокации преступлений или иных правонарушений против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны (кроме совершенных против граждан принимающей стороны). При установлении лица, совершившего преступление или иное правонарушение, действует порядок, определенный настоящей статьей.

В свою очередь принимающая сторона осуществляет свою юрисдикцию в случае обнаружения в местах дислокации трупа неизвестного лица. В случае получения компетентными органами принимающей стороны доказательств о принадлежности данного лица к лицам, входящим в состав формирований, и гибель которого не обусловлена насильственными действиями иных лиц, либо доказательств о причастности к его гибели лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны, далее юрисдикция осуществляется в соответствии с положениями настоящей статьи.

По иным преступлениям и правонарушениям осуществляется юрисдикция принимающей стороны и действуют ее компетентные органы.

Соглашение также определяет расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию, выполнение процессуальных и других действий.

Закон подписан 26 сентября 2023 года.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года" и закон "О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

В частности, протокол устанавливает, что миротворческие силы могут применяться в операциях ООН по поддержанию мира.

"Для применения в операции ООН по поддержанию мира КМС создаются под эгидой координирующего государства. Условия участия КМС в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в КМС, предназначенные к применению в операциях ООН по поддержанию мира, регламентируются двух- и многосторонними соглашениями между координирующим государством и другими государствами-членами", - говорится в документе.

При этом каждое государство-член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКБ.