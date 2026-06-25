#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Изменения в соглашениях ОДКБ ратифицировал Сенат

Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:32 Фото: akorda.kz
Депутаты Сената 25 июня 2026 года ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности и сопутствующий законопроект, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Геннадий Шиповских напомнил, что протоколы были подписаны 28 ноября 2024 года.

"Основная цель изменений – уточнение условий временного пребывания формирований на территории государств-членов и порядка осуществления перевозок. Во-первых, расширен понятийный аппарат соглашений. В них включены такие термины, как "транзит", "аэродромно-техническое обеспечение", "аэронавигационное обслуживание" и "аэронавигационные данные. Во-вторых, более детально определены условия направления воинских формирований на территорию принимающей стороны", – сказал депутат.

В-третьих, как отметил Шиповских, для случаев оперативного реагирования срок подачи заявки на воинские перевозки сокращен с трех суток до одних суток.

Кроме того, при осуществлении перевозок по решению Совета коллективной безопасности принимающая или транзитная сторона будет на безвозмездной основе обеспечивать ряд услуг, включая:

  • прием и отправку воздушных судов;
  • аэродромно-техническое обеспечение;
  • предоставление мест стоянки;
  • охрану;
  • аэронавигационное обслуживание.

При этом вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями и газами будут регулироваться отдельными соглашениями и дополнительными договоренностями.

Ранее поправки поддержал Мажилис.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ внесут изменения
12:05, 21 октября 2024
В Соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ внесут изменения
Сенат Парламента РК
13:16, 08 мая 2025
Сенат ратифицировал поправки в Нахичеванское соглашение
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
10:48, 28 декабря 2023
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: