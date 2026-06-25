Изменения в соглашениях ОДКБ ратифицировал Сенат

Депутаты Сената 25 июня 2026 года ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности и сопутствующий законопроект, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Геннадий Шиповских напомнил, что протоколы были подписаны 28 ноября 2024 года.

"Основная цель изменений – уточнение условий временного пребывания формирований на территории государств-членов и порядка осуществления перевозок. Во-первых, расширен понятийный аппарат соглашений. В них включены такие термины, как "транзит", "аэродромно-техническое обеспечение", "аэронавигационное обслуживание" и "аэронавигационные данные. Во-вторых, более детально определены условия направления воинских формирований на территорию принимающей стороны", – сказал депутат.

В-третьих, как отметил Шиповских, для случаев оперативного реагирования срок подачи заявки на воинские перевозки сокращен с трех суток до одних суток.

Кроме того, при осуществлении перевозок по решению Совета коллективной безопасности принимающая или транзитная сторона будет на безвозмездной основе обеспечивать ряд услуг, включая:

прием и отправку воздушных судов;

аэродромно-техническое обеспечение;

предоставление мест стоянки;

охрану;

аэронавигационное обслуживание.

При этом вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями и газами будут регулироваться отдельными соглашениями и дополнительными договоренностями.

Ранее поправки поддержал Мажилис.