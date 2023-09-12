На что чаще всего жалуются потребители в Астане

Руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал, на какие нарушения прав потребителей чаще всего жалуются жители города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нургали Егембердиев сообщил, что с начала текущего года в департамент обратились с 2579 жалобами по поводу нарушений прав потребителей.

"Посредством платформы eOtinish и портала электронного правительства подали 1196 обращений. В 150 случаях вопросы потребителей мы урегулировали, сумма возврата денежных средств потребителям составила 26,8 млн тенге", – отметил Нургали Егембердиев.

Чаще всего, по его словам, потребители жалуются на сферу услуг розничной торговли – этой темы касались 1093 обращения. Далее следует сфера бытовых услуг – 573 обращения. Замыкает "тройку антилидеров" сфера электронной торговли – 527 обращения.

Астанчане также жалуются на сферу медицинских и туристских услуг. Есть претензии к услугам в сферах финансов, связи, образования и транспорта.

Ранее стало известно, как изменится закон о защите прав потребителей.