В чем еще обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы
В этот раз в одно производство объединены два эпизода – по злоупотреблениям и рейдерству при приобретении отеля "Дипломат" и по проведению выставки "Шествие "Золотого человека". По второму эпизоду, согласно доводам обвинения, открылись новые обстоятельства.
Прокурор Олжас Хайруллаев начал оглашение обвинительного акта.
"Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28 ч. 3 ("Организация преступления"), 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере")".Олжас Хайруллаев
Оглашение обвинительного акта было прервано, в суде объявлен перерыв. Дальнейшее оглашение обвинительного акта будет продолжено на следующем заседании по делу в 2024 году.
Кроме того, согласно материалам дела, Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют по:
- статье 361 ч. 4 п.3 ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия),
- статье 24 ч. 3 ("Покушение на преступление"),
- статье 249 ч. 1 ("Рейдерство"),
- статье 250 ч. 1 ("Злоупотребление полномочиями").
В связи с объединением двух эпизодов на скамье подсудимых находятся семь человек: Арыстанбек Мухамедиулы, Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Алмас Нуразхан, Азамат Кошенов, Айым Садвокасова и Гульзат Жуаспаева.
Других фигурантов дела по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" обвиняют:
- Алмаса Нуразхана – по статье 28 ч. 2 ("Исполнитель преступления") и статье 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере"),
- Абая Сатыбалдина – по статьям 28 ч. 2, 189 ч. 4 п. 2, 190 ч. 3 п. 1 ("Мошенничество в крупном размере),
- Леонида Кочетова – по статьям 28 ч. 2, 189 ч. 4 п. 2,
- Азамата Кошенова – по статьям 28 ч. 5 ("Пособничество в преступлении"), 189 ч. 4 п. 2,
- Айым Садвокасову – по статьям 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2.
По эпизоду об отеле "Дипломат" обвиняют:
- Гульзат Жуаспаеву по статьям 250 ч. 1 ("Злоупотребление полномочиями") и 385 ч. 3 ("Использование заведомо подложного документа").
Экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы 20 июня 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
28 сентября начался новый судебный процесс против Мухамедиулы. В этот раз экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.
21 декабря стало известно, что суд объединил два эпизода в одно производство, прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса.