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В чем еще обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы

Казахстан Астана суд Мухамедиулы обвинения новый процесс Фото: Zakon.kz
Главное судебное разбирательство в рамках нового судебного процесса по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы 29 декабря 2023 года началось в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в одно производство объединены два эпизода – по злоупотреблениям и рейдерству при приобретении отеля "Дипломат" и по проведению выставки "Шествие "Золотого человека". По второму эпизоду, согласно доводам обвинения, открылись новые обстоятельства.

Прокурор Олжас Хайруллаев начал оглашение обвинительного акта.

"Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28 ч. 3 ("Организация преступления"), 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере")".Олжас Хайруллаев

Оглашение обвинительного акта было прервано, в суде объявлен перерыв. Дальнейшее оглашение обвинительного акта будет продолжено на следующем заседании по делу в 2024 году.

Кроме того, согласно материалам дела, Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют по:

  • статье 361 ч. 4 п.3 ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшее тяжкие последствия),
  • статье 24 ч. 3 ("Покушение на преступление"),
  • статье 249 ч. 1 ("Рейдерство"),
  • статье 250 ч. 1 ("Злоупотребление полномочиями").

В связи с объединением двух эпизодов на скамье подсудимых находятся семь человек: Арыстанбек Мухамедиулы, Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Алмас Нуразхан, Азамат Кошенов, Айым Садвокасова и Гульзат Жуаспаева.

Других фигурантов дела по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" обвиняют:

  • Алмаса Нуразхана – по статье 28 ч. 2 ("Исполнитель преступления") и статье 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере"),
  • Абая Сатыбалдина – по статьям 28 ч. 2, 189 ч. 4 п. 2, 190 ч. 3 п. 1 ("Мошенничество в крупном размере),
  • Леонида Кочетова – по статьям 28 ч. 2, 189 ч. 4 п. 2,
  • Азамата Кошенова – по статьям 28 ч. 5 ("Пособничество в преступлении"), 189 ч. 4 п. 2,
  • Айым Садвокасову – по статьям 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2.

По эпизоду об отеле "Дипломат" обвиняют:

  • Гульзат Жуаспаеву по статьям 250 ч. 1 ("Злоупотребление полномочиями") и 385 ч. 3 ("Использование заведомо подложного документа").

Экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы 20 июня 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

28 сентября начался новый судебный процесс против Мухамедиулы. В этот раз экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

21 декабря стало известно, что суд объединил два эпизода в одно производство, прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса.

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