Казахстан и Россия планируют обеспечить работу единых энергосистем

Министерство энергетики подготовило проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем РК и РФ, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает необходимые меры, обеспечивающие параллельную работу ЕЭС Казахстана и ЕЭС России, в частности:

ежегодное согласование уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов объемов электрической энергии, планируемой к передаче из Российской Федерации по ЕЭС Казахстана;

покупку и продажу электрической энергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового по договорам (контрактам), заключенным между АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и публичным АО "Интер РАО ЕЭС" (Интер РАО).

При этом в стоимости покупки и продажи электрической энергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового по договорам (контрактам), заключенным между KEGOC и Интер РАО, предусматривается, что:

в пределах среднечасовой величины допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от заданного диспетчерским графиком:

обеспечивается равенства цен на покупку и продажу электрической энергии соответствующих цене электрической энергии, сформированной на оптовом рынке электрической энергии и мощности РФ на основании цен, определенных по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

оплата услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям национальной электрической сети РК и единой национальной (общероссийской) электрической сети РФ хозяйствующими субъектами Казахстана и России не осуществляется, соответствующий объем услуг не учитывается при определении объема обязательств;

размер нормы рентабельности Интер РАО составляет 0,5 процента;

сверх среднечасовой величины допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от заданного диспетчерским графиком:

цены на покупку и продажу электрической энергии определяются исходя из стоимости покупки (продажи) электрической энергии по договорам, заключенным на оптовом рынке электрической энергии и мощности РФ и обеспечивающим торговлю электрической энергией по итогам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;

с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового, переданной из России в Казахстан, осуществляется оплата мощности по ценам, определяемым исходя из стоимости покупки мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке электрической энергии и мощности РФ, стоимости услуг по передаче электроэнергии ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" и стоимости услуг АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (СО ЕЭС) по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике по ценам (тарифам), установленным уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) РФ для субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности РФ;

оплата услуг KEGOC по передаче электрической энергии и его услуг как системного оператора не осуществляется;

размер нормы рентабельности Интер РАО составляет 2,5 процента;

Также предусматривается, что стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам государств в одновременном заключении следующих договоров (контрактов):

о параллельной работе между KEGOC и Россетями, СО ЕЭС;

об оказании услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям РК между KEGOC и Россетями;

купли-продажи электрической энергии для компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового, возникающих при передаче электрической энергии через границу Республики Казахстан и Российской Федерации, между KEGOC и Интер РАО;

о порядке почасового учета количества электрической энергии, передаваемой через границу РК и РФ, и организации ежедневного обмена и согласования почасовых данных учета электрической энергии между KEGOC и Россетями.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 октября.

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