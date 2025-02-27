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Право

Сенат ратифицировал соглашение по обеспечению параллельной работы энергетических систем Казахстана и России

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 10:27 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 27 февраля 2025 года на пленарном заседании ратифицировали соглашения между правительствами Казахстана и России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Шакарим Буктугутов, энергетическая система Казахстана работает в параллельном режиме с энергетической системой Российской Федерации и стран Центральной Азии. По данным Министерства энергетики, в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей. Наряду с этим аварийные и неплановые ремонты на отечественных электрических станциях привели к систематическим превышениям допустимых значений перетоков электрической мощности между энергосистемами Казахстана и России.

"Энергетика нашей страны долгое время оставалась избыточной. Вплоть до 2021 года наблюдался профицит электрической энергии и мощности. Однако в последние годы по ряду объективных причин энергетическая сфера республики последовательно превращается в дефицитную. Свидетельством этого является прошедший год, по итогам которого мы вынуждены были импортировать из России более 3,1 млрд кВтч электроэнергии", – сказал сенатор.   

Основные причины дефицита – это высокий уровень износа, как основного, так и вспомогательного оборудования в энергосистеме, ежегодный рост потребления электрической и тепловой энергии, неэффективная тарифная политика и недостаток средств в модернизацию энергосистем. 

Буктугутов напомнил, что 46% или 17 из общего количества ТЭЦ имеют показатель изношенности более 70%. В ряде регионов износ ТЭЦ превышает 80%. Средний уровень износа по всем ТЭЦ составляет 61%, средний возраст – 62 года. Все это создает большие риски повторения аварийных ситуаций.

Целью соглашения является необходимость ежегодного согласования объемов электрической энергии, планируемой к передаче из Российской Федерации в ЕЭС Казахстана, а также определение стоимости покупки и продажи электрической энергии на коммерческой основе.

Мажилис ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергетических систем. В последние годы перетоки электроэнергии из РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали 1500 МВт.

Бауыржан Муканов
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