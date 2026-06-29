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Право

Казахстан введет полугодовой запрет на ввоз пшеницы

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 09:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".

Указывается, что ввезенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Кроме того, запрет не распространяется на пшеницу, ввозимую на территорию республики в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.

Как поясняется, проект способствует поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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