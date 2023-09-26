Когда в Алматы включат отопление

В ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что открытие нового отопительного сезона в городе Алматы определяется исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды.

"Согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона города Алматы, по постановлению уполномоченного органа, при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток начинается поэтапное подключение объектов", - сообщили в АЛТС.

Подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

В компании заверили, что как только прогноз погоды будет соответствовать требуемым нормам, ТОО "Алматинские тепловые сети" обеспечит подачу тепла до потребителя (до входа в дом).

Согласно прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры ожидается с 17 октября.

15 сентября аким города Ерболат Досаев заявил, что мегаполис готов к отопительному сезону.