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Когда в Алматы включат отопление

Когда в Алматы включат отопление Фото: freepik
В ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что открытие нового отопительного сезона в городе Алматы определяется исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды. 

"Согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона города Алматы, по постановлению уполномоченного органа, при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток начинается поэтапное подключение объектов", - сообщили в АЛТС.

Подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:

  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.

В компании заверили, что как только прогноз погоды будет соответствовать требуемым нормам, ТОО "Алматинские тепловые сети" обеспечит подачу тепла до потребителя (до входа в дом).

Согласно прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры ожидается с 17 октября.

15 сентября аким города Ерболат Досаев заявил, что мегаполис готов к отопительному сезону.

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