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Законодательство РК

Комитет госдоходов на треть сокращает количество налоговых деклараций

КГД сокращает количество налоговой отчетности на 30% Фото: pexels
Комитет государственных доходов МФ РК сообщил, что проводит работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30%, передает Zakon.kz.

В комитете отметили, что с 2009 года по сегодняшний день количество форм уже сокращено на 44% – с 70 до 39.

"В результате из утвержденных на сегодня 39 форм налоговой отчетности КГД рассматривает оставить порядка 20 форм. Кроме того, в планах внедрить функционал предварительного заполнения деклараций на основании данных информационных систем, что упростит их заполнение", - рассказали в комитете.

Так, в рамках нового Налогового кодекса предлагается отменить обязательство сдавать отчетность при нулевых показателях. Введение этой нормы позволит избежать ареста счетов, административных штрафов, а также включения в список бездействующих налогоплательщиков.

"В результате проводимых мероприятий ожидается уменьшение количества представляемых форм налоговой отчетности на 33%, это порядка 3 млнтналоговых отчетов", - заключили в КГД. 

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