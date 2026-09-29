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Общество

Мать уснула во время кормления: ребенок погиб в Акмолинской области

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 03:51 Фото: akorda.kz
В Акмолинской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что женщина распивала спиртные напитки в гостях, а после возвращения домой произошел трагический инцидент.

"Подсудимая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, во время кормления грудью ребенка уснула. Проснувшись, обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Прибывшая по вызову скорая помощь констатировала смерть ребенка от удушья", – говорится в сообщении Аккольского районного суда 29 сентября 2026 года.

Суд учел чистосердечное раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В итоге женщине назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор суда не вступил в законную силу.

А в Астане женщина потеряла обоих детей при беременности двойней. По этому поводу Управление общественного здравоохранения Астаны проводит проверку, так как родственники винят врачей.

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Камила Салкымбаева
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