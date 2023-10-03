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Реестр бенефициарных собственников юридических лиц создали в Казахстане

Утверждены Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц Фото: freepik
Агентство по финансовому мониторингу приказом от 25 сентября 2023 года утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, сообщает Zakon.kz.

Кто такой бенефициарный собственник

Согласно правилам, бенефициарный собственник – физическое лицо:

  • которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;
  • осуществляющее контроль над клиентом иным образом;
  • в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

Что представляет из себя реестр и кто имеет к нему доступ

Реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Доступ к реестру имеет ограниченный круг субъектов. Пользователями реестра являются государственные органы РК, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ (за исключением уполномоченного органа –АФМ), специальные государственные и правоохранительные органы, а также субъекты финансового мониторинга, которые имеют доступ к реестру и возможность вносить в реестр информацию о предполагаемых бенефициарных собственниках юридических лиц клиентов и подконтрольных субъектов.

Реестр размещен в закрытой части веб-портала уполномоченного органа и предназначен для поиска, проверки достоверности предоставленных клиентом сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, а также внесения дополнений пользователями реестра, в случае выявления несоответствия предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в реестре.

Порядок ведения и пользования реестром

Реестр ведут и формируют на основании следующих данных:

  • интеграции с информационными системами иных государственных органов;
  • представления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;
  • направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;
  • представления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;
  • информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, предоставленных правоохранительными, специальными государственными органами, а также государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ (государственные органы-регуляторы) и субъектами финансового мониторинга по результатам их деятельности.

Реестр содержит сведения о бенефициарных собственниках по определенному юридическому лицу и перечень юридических лиц, по которым бенефициарный собственник определенное физическое лицо.

Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в реестре по ИИН физического лица, либо по БИН организации.

Из реестра можно получить следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество (при его наличии) бенефициарного собственника юридического лица/наименование организации;
  • ИИН/БИН;
  • статус бенефициарного собственника юридических лиц (регистрационный или предполагаемый);
  • дату актуальности расчета по определению предполагаемого бенефициарного собственника юридических лиц.

Если пользователи реестра выявляют несоответствие предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в реестре, они могут воспользоваться функцией "добавить организацию" или "добавить бенефициарного собственника юридического лица".

Для добавленных бенефициарных собственников юридических лиц пользователями реестра указывается комментарий-обоснование. который содержит информацию о собственном механизме и алгоритме выявления добавляемого нового бенефициарного собственника юридического лица.

Как информация попадает в реестр

Информация в реестр предоставляется через личный кабинет выделенного канала связи уполномоченного органа:

  • государственными органами-регуляторами по мере выявления несоответствия информации о бенефициарном собственнике юридического лица подконтрольного субъекта;
  • субъектами финансового мониторинга при несоответствии информации о бенефициарных собственниках, указанной в реестре, с данными, полученными субъектами финансового мониторинга по результатам надлежащей проверки клиента.

Информация из реестра предоставляется на основании совместного акта по обмену информацией между уполномоченным и правоохранительными, специальными государственными органами.

Приказ введен в действие 11 сентября 2023 года.

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