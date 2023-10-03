Реестр бенефициарных собственников юридических лиц создали в Казахстане
Кто такой бенефициарный собственник
Согласно правилам, бенефициарный собственник – физическое лицо:
- которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;
- осуществляющее контроль над клиентом иным образом;
- в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.
Что представляет из себя реестр и кто имеет к нему доступ
Реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Доступ к реестру имеет ограниченный круг субъектов. Пользователями реестра являются государственные органы РК, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ (за исключением уполномоченного органа –АФМ), специальные государственные и правоохранительные органы, а также субъекты финансового мониторинга, которые имеют доступ к реестру и возможность вносить в реестр информацию о предполагаемых бенефициарных собственниках юридических лиц клиентов и подконтрольных субъектов.
Реестр размещен в закрытой части веб-портала уполномоченного органа и предназначен для поиска, проверки достоверности предоставленных клиентом сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, а также внесения дополнений пользователями реестра, в случае выявления несоответствия предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в реестре.
Порядок ведения и пользования реестром
Реестр ведут и формируют на основании следующих данных:
- интеграции с информационными системами иных государственных органов;
- представления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;
- направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;
- представления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;
- информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, предоставленных правоохранительными, специальными государственными органами, а также государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства РК о ПОД/ФТ/ФРОМУ (государственные органы-регуляторы) и субъектами финансового мониторинга по результатам их деятельности.
Реестр содержит сведения о бенефициарных собственниках по определенному юридическому лицу и перечень юридических лиц, по которым бенефициарный собственник определенное физическое лицо.
Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в реестре по ИИН физического лица, либо по БИН организации.
Из реестра можно получить следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) бенефициарного собственника юридического лица/наименование организации;
- ИИН/БИН;
- статус бенефициарного собственника юридических лиц (регистрационный или предполагаемый);
- дату актуальности расчета по определению предполагаемого бенефициарного собственника юридических лиц.
Если пользователи реестра выявляют несоответствие предоставленной информации юридическим лицом и информации, указанной в реестре, они могут воспользоваться функцией "добавить организацию" или "добавить бенефициарного собственника юридического лица".
Для добавленных бенефициарных собственников юридических лиц пользователями реестра указывается комментарий-обоснование. который содержит информацию о собственном механизме и алгоритме выявления добавляемого нового бенефициарного собственника юридического лица.
Как информация попадает в реестр
Информация в реестр предоставляется через личный кабинет выделенного канала связи уполномоченного органа:
- государственными органами-регуляторами по мере выявления несоответствия информации о бенефициарном собственнике юридического лица подконтрольного субъекта;
- субъектами финансового мониторинга при несоответствии информации о бенефициарных собственниках, указанной в реестре, с данными, полученными субъектами финансового мониторинга по результатам надлежащей проверки клиента.
Информация из реестра предоставляется на основании совместного акта по обмену информацией между уполномоченным и правоохранительными, специальными государственными органами.
Приказ введен в действие 11 сентября 2023 года.