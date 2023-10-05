Токаев внес изменения в порядок оповещения населения при возникновении террористической угрозы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 октября 2023 года, которым внес изменения в Правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт, касающийся оповещения населения.

Так, говорится, что оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах территории, в пределах которой он устанавливается, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта, подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными государственными органами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях осуществляется Комитетом национальной безопасности РК и его территориальными органами совместно с Министерством культуры и информации РК, Министерством транспорта РК, Министерством внутренних дел РК, местными исполнительными органами, Службой центральных коммуникаций при Президенте РК через средства массовой информации и сеть телекоммуникаций, а именно:

сети телерадиовещания;

интернет-ресурсы КНБ РК и государственных органов;

сотовую связь;

периодические печатные издания.

Информация об уровне террористической опасности может быть также наружной (визуальной) и размещаться в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов на объектах массового скопления людей.

Мероприятия по размещению наружной (визуальной) информации об уровне террористической опасности проводятся местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета.

Также предусматривается, что по решению руководителя республиканского, областного, города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) оперативного штаба по борьбе с терроризмом при "оранжевом" и "красном" уровнях террористической опасности могут применяться меры, предусмотренные статьей 15-1 Закона "О противодействии терроризму".

К таким мерам, в частности, относится:

производить проверку документов, удостоверяющих личность, а в случае их отсутствия осуществлять в установленном законодательством порядке задержание физических лиц и доставлять их в органы внутренних дел или другие государственные органы для установления личности;

производить личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, в том числе с применением технических средств, без участия понятых;

в установленном законодательством порядке задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, участвующих в антитеррористической операции, а также за действия, связанные с несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону проведения антитеррористической операции;

удалять физических лиц с отдельных объектов, участков местности и водного пространства, временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств, включая их отбуксирование, в том числе транспортных средств дипломатических и консульских представительств;



использовать в служебных целях средства связи, включая специальные, для ведения мониторинга радиоэфира, контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также для осуществления поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях;

использовать транспортные средства (кроме транспортных средств представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для доставления лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в лечебные учреждения, проезда к месту совершения акта терроризма, а также для преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей, с возмещением материального ущерба собственникам в случае его причинения.;

применять в отношении террористов физическую силу, служебных собак, боевую и иную технику, оружие и специальные средства без предупреждений и ограничений, предусмотренных законами РК;

беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения, находящиеся в собственности или во владении и в пользовании физических и юридических лиц, и на земельные участки, принадлежащие им на праве частной собственности или праве землепользования, если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Указ вводится в действие с 15 октября 2023 года.