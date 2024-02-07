В Казахстане система оповещения населения о возникновении угрозы будет работать по-новому

КНБ подготовил проект указа президента, которым вносятся изменения и дополнения в Правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено, что при проведении антитеррористической операции республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом приступает к деятельности его рабочая группа.

В состав рабочей группы входят заместители руководителей ведомств, руководители структурных подразделений государственных органов, а также могут входить руководители структурных подразделений иных государственных органов.

Так, постоянными членами республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом являются:

министр внутренних дел (заместитель руководителя);

начальник Штаба Антитеррористического центра КНБ РК (заместитель руководителя);

начальник Службы государственной охраны РК;

министр обороны;

министр транспорта;

министр культуры и информации;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

министр по чрезвычайным ситуациям.

В поправках прописано, что по решению руководителя республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом в состав штаба могут включаться руководители иных государственных органов.

Рабочая группа осуществляет анализ оперативной обстановки, связанной с подготовкой или совершением акта терроризма, прогнозированием дальнейшего ее развития, выработку управленческих решений, а также руководство приданными силами и средствами государственных органов, задействованных в проведении антитеррористической операции.

По решению руководителя республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом рабочая группа функционирует в круглосуточном режиме.

При этом указано, что члены рабочей группы на период проведения антитеррористической операции освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей в направляющем государственном органе.

При рабочей группе формируется круглосуточная дежурная группа республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом из числа военнослужащих, сотрудников и специалистов государственных органов, входящих в состав рабочей группы.

Руководит рабочей группой начальник рабочего органа Антитеррористического центра РК.

При проведении антитеррористической операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц руководителем рабочей группы назначается лицо из числа начальников структурных подразделений Службы государственной охраны РК.

Как поясняют в КНБ, с учетом выявленных в ходе "январских событиях" пробелов в законодательстве для регламентации деятельности руководителя и членов рабочей группы РОШ предусмотрено руководство приданными силами и средствами государственных органов, задействованных в проведении антитеррористической операции, определен порядок их работы, а также определены должностные лица государственных органов, входящие в состав рабочей группы республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

В составе рабочей группы республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом состоит заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК, принимающий в пределах своих полномочий решения по обеспечению управлению Национальной гвардией, выполняющей служебно-боевые задачи в условиях вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, а также задачи, связанные с обеспечением режима чрезвычайного положения, участием в борьбе с терроризмом и обеспечением правового режима антитеррористической операции.

В правилах также уточняется, что информация о возникновении угрозы акта терроризма на постоянной основе принимается, обрабатывается ситуационными центрами, пунктами управления, дежурными и диспетчерскими службами государственных органов, в соответствии со своей компетенцией и незамедлительно передается через каналы связи в дежурные службы КНБ РК для информирования руководства соответствующего структурного подразделения, ведомства и территориального органа.

На всей территории или территории регионов и населенных пунктов республики, на отдельных участках и объектах Каспийского моря, на которые распространяется юрисдикция РК, а также на отдельно взятом объекте или объектах (комплексе зданий или сооружений) (дополнено - авт.) могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности:

умеренный ("желтый") – при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма; высокий ("оранжевый") – при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма; критический ("красный") – при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного или одновременных акта (актов) терроризма.

Также дополнено, что в случае наличия информации о готовящемся или совершенном акте (актах) терроризма, при проведении общественно важных, политических, зрелищных культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, уровни террористической опасности устанавливаются в местах или объектах их проведения.

Решение об установлении, изменении или отмене умеренного ("желтого"), высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровней террористической опасности на территории отдельных регионов, населенных пунктов и их отдельных участков, на отдельно взятом объекте или объектах (комплексе зданий или сооружений) незамедлительно принимает руководитель областного, города республиканского значения и столицы оперативного штаба по борьбе с терроризмом – начальник территориального органа Комитета национальной безопасности РК либо лицо, его замещающее, по согласованию с акимом области, города республиканского значения, столицы либо лицом, его замещающим, с обязательным информированием о принятом решении руководителя республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом – председателя КНБ РК либо лица, его замещающего, и членов областного, города республиканского значения, столицы оперативных штабов по борьбе с терроризмом.

При этом правила дополнены пунктом, что руководитель морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом – начальник территориального подразделения Пограничной службы КНБ РК, осуществляющий контроль за соблюдением установленных режимов в пограничном пространстве республики на Каспийском море, либо лицо, его замещающее, принимает решение об установлении, изменении или отмене умеренного ("желтого"), высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровней террористической опасности в пограничном пространстве РК на Каспийском море и расположенных в нем объектах, по согласованию с акимами областей граничащих с Каспийским морем, с обязательным информированием о принятом решении руководителя республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом – председателя КНБ РК либо лица, его замещающего, и членов морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

В целом, как поясняют в КНБ, по результатам мониторинга выработаны поправки в части наделения руководителей оперативных штабов по борьбе с терроризмом компетенцией по установлению "красного" уровня террористической опасности, правовом обеспечение режима антитеррористической операции в Каспийском море, расширению функционала рабочей группы республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, включению в состав государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма вновь созданных министерств и ведомств, а также установления уровней террористической опасности в местах или объектах проведения общественно важных, политических, зрелищных культурно-массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 февраля.