Уточнить нормы о возмещении морального вреда рекомендует Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующими Конституции нормы ГК и нормативного постановления Верховного суда касательно возмещения морального вреда, причиненного действиями (бездействием) госорганов, однако рекомендовал правительству внести в них корректировки, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился казахстанец с просьбой проверить на соответствие Конституции нормы п.2 ст.951 Гражданского кодекса (ГК) и п.9 нормативного постановления Верховного суда "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда" (НП ВС). В них речь идет о том, что обязательство по компенсации морального вреда возникает при наличии следующих оснований:

совершения непосредственно против физического лица правонарушения, посягающего на охраняемые законом личные неимущественные права и блага этого лица;

причинной связи между правонарушением и вредом, причиненным потерпевшему, и нарушением принадлежащих ему личных неимущественных прав, повлекшими нравственные или физические страдания в случае его смерти, нарушение личных неимущественных прав его близких родственников;

вины причинителя, кроме предусмотренных законом случаев возмещения личного неимущественного вреда без вины.

Отсутствие любого из названных выше оснований исключает возможность защиты личных неимущественных благ и прав, поскольку они предполагаются не нарушенными.

До обращения в Конституционный суд казахстанец был подвергнут задержанию, личному досмотру и медицинскому освидетельствованию, затем привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения на основании пп.2) ч. первой статьи 741 КОАП, после чего заявитель обратился в суд с требованием о возмещении морального вреда по факту незаконного применения к нему мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Суды отказали в компенсации морального вреда, ссылаясь на пункт 9 НП ВС.

Казахстанец считает, что установленные законодательством положения о возмещении морального вреда при привлечении к административной ответственности ограничиваются только случаями назначения административного ареста и тем самым препятствуют реализации гражданами права на судебную защиту конституционных прав и свобод.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд (КС) признал конституционными п.2 ст.951 ГК РК и п.9 НПВС "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда".

Одновременно с этим КС рекомендовал рассмотреть вопросы:

Правительству – о внесении изменений в ГК РК;

Верховному суду – о внесении изменений в НП ВС "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда".

Чем суд мотивировал свою позицию

Законодатель разграничивает возмещение морального вреда в зависимости от обстоятельств его причинения. Особые процедуры предусмотрены при возмещении вреда, в т.ч. морального, причиненного государственными органами (должностными лицами): издание государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам, незаконные действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Данные положения устанавливают обязанность компенсации вреда без доказывания вины причинителя, что обусловлено спецификой субъекта, наделенного властными полномочиями.

Детализируя эти положения, законодатель в пункте 3 статьи 951 ГК определил случаи, когда моральный вред возмещается независимо от вины причинителя:

вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, незаконного помещения в психиатрическое лечебное учреждение или другое лечебное учреждение;

незаконного помещения в психиатрическое лечебное учреждение или другое лечебное учреждение; вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

иные случаи, предусмотренные законодательными актами.

Во всех иных случаях в ГК установлено, что моральный вред возмещается только при наличии вины причинителя.

П.1 ст.951 ГК предполагает, что моральный вред возмещается физическому лицу, испытавшему нравственные или физические страдания в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения – его близким родственникам, супругу (супруге). Это положение должно найти полное смысловое отражение в пункте 9 НП ВС, в котором четко не просматривается, что моральный вред возмещается близким родственникам в случае смерти физического лица, претерпевшего нравственные и физические страдания. В разъяснении Верховного суда сужен круг субъектов, кому возмещается моральный вред, к которым отнесены только близкие родственники без упоминания супруга (супруги).

Кроме того, КС обратил внимание законодателя на то, что пп.4) п.3 ст.951 ГК отсылает к законодательным актам, тогда как согласно пп.1) п.3 статьи 61 Конституции Парламент праве издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.