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Законодательство РК

Конституционный суд разъяснил, какая дата понимается под днем вынесения решения по административным делам

Конституционный суд разъяснил, какую дату следует понимать под днем вынесения судебного решения по административным делам Фото: freepik
Конституционный суд признал конституционными нормы АППК касательно сроков для подачи апелляции по административным делам, однако потребовал от Правительства уточнить некоторые положения законодательства об административном судопроизводстве, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратилась казахстанка с просьбой проверить на соответствие Конституции абзац первый части четвертой статьи 168 АППК, в которой говорится, что апелляционные жалоба, ходатайство прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок и действий (бездействия) судебных исполнителей могут быть поданы в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения.

Гражданка имела право подать апелляционную жалобу в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения суда, что не было сделано ввиду отсутствия судебного решения в окончательной форме. Судом ее апелляционная жалоба возвращена в связи с пропуском указанного срока на апелляционное обжалование и отсутствием заявления о его восстановлении. Казахстанка считает, что таким образом было нарушено ее конституционное право на судебную защиту своих прав и свобод.

Что решил Конституционный суд

КС постановил признать абзац первый части четвертой статьи 168 АППК во взаимосвязи со статьями 147 (частью второй), 151 и 168 (частью второй) соответствующим Конституции РК в следующем истолковании:

в целях обеспечения соблюдения конституционного принципа равенства всех перед законом и судом при исчислении сроков для подачи апелляционных жалобы и ходатайства прокурора по указанным в этой норме категориям административных дел под днем вынесения решения следует понимать дату вынесения (изготовления) судебного решения в окончательной форме, как это установлено по всем другим административным делам.

Правительству не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства РК об административном судопроизводстве в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Республики Казахстан, изложенными в нормативном постановлении.

О принятых мерах в указанный срок проинформировать Конституционный суд.

Чем Конституционный суд мотивировал свое решение

Учитывая специфику правоотношений и необходимость ускорения процесса принятия решений для достижения поставленных задач, АППК определил особенности рассмотрения административных дел, связанных с оспариванием решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок и действий (бездействия) судебных исполнителей. Подобные дела рассматриваются судами первой и апелляционной инстанций в течение 10 рабочих дней. Апелляционные жалоба и ходатайство прокурора могут быть поданы в такой же срок со дня вынесения решения, тогда как по общим правилам срок для обращения в суд апелляционной инстанции составляет два месяца со дня вынесения решения в окончательной форме (часть вторая статьи 146, части вторая, четвертая и восьмая статьи 168 АППК).

Датой вынесения решения являются: для устного производства – день объявления решения по административному делу, а для письменного производства – дата, указанная в решении суда (часть третья статьи 151 АППК).

Решение выносится после разбирательства административного дела и изготавливается не позднее 10 рабочих дней со дня окончания устного разбирательства. В исключительных случаях с учетом сложности административного дела решение суда изготавливается не позднее одного месяца со дня окончания устного разбирательства.

По смыслу данных положений они имеют универсальный характер и распространяются также на административные дела, указанные в части четвертой статьи 168 АППК.

Таким образом, решение по административному делу может выноситься и оглашаться как непосредственно по окончании, так и в течение установленного периода после судебного разбирательства. Сроки для изготовления решения в окончательной форме, а также для подачи апелляционных жалобы и ходатайства прокурора по указанным в части четвертой статьи 168 АППК категориям административных дел могут совпадать (10 рабочих дней), а по сложным административным делам – первый срок может значительно превышать второй (месяц и десять рабочих дней).

Очевидно, что несогласованность статей АППК по определению сроков изготовления решения суда в окончательной форме и сроков, установленных для подачи апелляционной жалобы и апелляционного ходатайства прокурора, не способствует достижению указанной задачи административного судопроизводства.

КС полагает, что оглашение резолютивной части решения в зале судебного заседания и разъяснение председательствующим правовых оснований и последствий его принятия являются недостаточными с точки зрения использования участниками административного процесса предусмотренных законом инструментов для обжалования принятого судебного решения. Срок для апелляционного обжалования или внесения апелляционного ходатайства прокурора должен устанавливаться таким образом, чтобы после изготовления и получения судебного решения в окончательной форме участники административного процесса имели бы разумные сроки для ознакомления с его содержанием, определения своей позиции по всем ключевым аспектам, получения квалифицированной юридической помощи, составления жалобы и принятия мер прокурорского реагирования как прокурором, участвовавшим в рассмотрении административного дела, так и Генеральным Прокурором, его заместителями и другими прокурорами, уполномоченными на принесение апелляционного ходатайства независимо от их участия в судебном заседании.

Для обозначения времени совершения различных процессуальных действий в статьях 147, 151 и 168 АППК используются разные понятия: "день вынесения решения", "день окончания устного разбирательства", "день объявления решения", "дата вынесения решения", "дата изготовления решения в окончательной форме", "день вынесения решения в окончательной форме", "день оглашения", "дата, указанная в решении суда". А понятие "решение", кроме резолютивной части, включает еще и другие части, имеющие важное значение для оценки и понимания содержания вынесенного судебного акта. Данные положения АППК не отвечают требованиям юридической точности, допускают неоднозначное толкование и создают риск ущемления конституционных прав и свобод человека и гражданина. При этом КС констатирует, что в своих решениях суды указывают день оглашения и дату изготовления в окончательной форме, если они не совпадают.

Положения части четвертой статьи 168 АППК являются производными от норм части второй данной статьи, которые определяют общие правила обжалования не вступивших в законную силу решений суда, в том числе двухмесячный срок для подачи апелляционной жалобы лица и апелляционного ходатайства прокурора, исчисляемый со дня вынесения судебного решения в окончательной форме. Оспариваемый заявителем абзац лишь выделяет категории административных дел, устанавливая по ним более короткий срок для обращения в суд апелляционной инстанции, не затрагивая при этом общие принципы.

В связи с этим срок в десять рабочих дней, предусмотренный для подачи апелляционных жалобы и ходатайства прокурора по административным делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок и действий (бездействия) судебных исполнителей, должен исчисляться со дня вынесения (изготовления) решения в окончательной форме.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (6 октября 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

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