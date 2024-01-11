Нормы об обжаловании штрафов по АППК нужно усовершенствовать, считает Конституционный суд

Конституционный суд признал конституционными нормы АППК о порядке наложения денежного взыскания за неуважение к суду и неоднократное неисполнение его решений, однако указал на необходимость применения этих норм в специальном истолковании Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился гражданин, на которого было наложено денежное взыскание за неуважение к суду. Отказ оплатить денежное взыскание привел к наложению новых штрафов в большем размере.

Казахстанец не согласен с судебными актами и просит рассмотреть на соответствие Конституции часть вторую статьи 124, часть девятую статьи 127 и часть четвертую статьи 171 АППК.

Он считает, что оспариваемые нормы АППК ограничивают его право на доступ к правосудию и создают условия, при которых судьи могут злоупотреблять возможностью неоднократного применения мер процессуального принуждения к участникам процесса путем наложения денежного взыскания за одно и то же нарушение.

Что решил Конституционный суд

КС признал часть вторую статьи 124 АППК соответствующей Конституции в следующем истолковании:

"Исходя из взаимосвязанных целей обеспечения эффективной реализации права каждого на судебную защиту и достижения задач административного судопроизводства, правовые положения абзаца второго части второй статьи 124 данного Кодекса следует понимать как предоставление лицу, к которому применена мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания, права на обжалование соответствующего определения в вышестоящий суд со дня его вручения, а также возложение на такое лицо обязанности по исполнению наложенного взыскания в установленный законом срок".

Также КС признал часть девятую статьи 127 и часть четвертую статьи 171 АППК соответствующими Конституции.

КС считает, что решения судов, основанные на ином истолковании положения абзаца второго части второй статьи 124 АППК, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Правительство должно в 6-месячный срок внести в Мажилис законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части применения мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве в соответствии с изложенными ниже правовыми позициями Конституционного суда.

Чем КС мотивировал свою позицию

Судебная защита прав должна действовать в строгом соответствии с Конституцией и законами РК на основе принципа равенства всех перед законом, независимым судом, акты которого носят общеобязательный характер.

Денежное взыскание как одна из мер процессуального принуждения может быть применено как к физическому, так и к должностному либо юридическому лицу или его представителю вне зависимости от его процессуального статуса, пола, места жительства, должностного положения и т.п.

Суд вправе наложить денежное взыскание на лицо, злоупотребляющее процессуальными правами или не выполняющее процессуальных обязанностей, в том числе в случаях представления доказательств, исполнения поручений с нарушением установленного судом срока без уважительных причин, если это привело к затягиванию рассмотрения административного дела, за каждое действие (бездействие) в размере 10 МРП. Кроме того, АППК предусмотрены положения, позволяющие учитывать определенные квалифицирующие признаки (повторность), с увеличением размера денежного взыскания. Повторное денежное взыскание налагается за совершение новых процессуальных нарушений.

КС считает, что право суда на повторное применение к лицу меры процессуального принуждения в виде денежного взыскания за новое процессуальное нарушение не противоречит подпункту 2) пункта 3 статьи 77 Конституции.

В то же время, по мнению КС, отдельные нормы АППК нужно усовершенствовать в части определения конкретных сроков совершения процессуальных действий, например, срока вручения лицу копии определения о наложении денежного взыскания либо срока, в течение которого на такое определение может быть подана жалоба, в случае применения судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта о наложении денежного взыскания. Кроме того, использование в АППК понятия "повторно" допускает неоднозначное его понимание в отношении полномочий административного суда.

КС также обращает внимание, что в гражданском, уголовном и иных установленных законом формах судопроизводства предусмотрены разные меры правового воздействия за нарушение порядка в зале судебного заседания, неисполнение процессуальных обязанностей и иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье. Схожие противоправные деяния при рассмотрении судами дел в рамках гражданского судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях образуют состав административных правонарушений, за которые применяются административные взыскания (статья 653 КоАП).

В свою очередь в АППК и УПК такие же деяния влекут меры процессуального принуждения, не имеющие аналогичных правовых последствий, какие возникают в результате применения административной ответственности. Отличаются процессуальные возможности лиц, на которых судом наложено денежное взыскание за такие нарушения: по УПК такое лицо вправе обжаловать определение суда вне зависимости от уплаты денежного взыскания, а по обжалуемой заявителем норме АППК подача частной жалобы не приостанавливает исполнение мер процессуального принуждения.

Неисполнение судебного акта, вынесенного в связи с проявлением лицом неуважения к суду и (или) судье при судопроизводстве в рамках ГПК, УПК и КоАП, образует состав административного правонарушения, но этот порядок не распространяется на случаи неисполнения судебного акта, которым применены меры процессуального принуждения за схожие деяния в соответствии с АППК.

В связи с изложенным выше КС полагает, что существует объективная необходимость устранения дисбаланса и унификации мер юридической ответственности за схожие противоправные деяния и способов защиты привлекаемых к такой ответственности лиц в разных формах судопроизводства.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.