Признаки вывода денег за рубеж определил Нацбанк

Правление Национального банка внесло изменения в Правила осуществления валютных операций в РК. Поправки устанавливают виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК и начнут действовать с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлен новый параграф, который регламентирует виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, уклонение от выполнения требований валютного законодательства страны, и порядок их проведения.

В частности, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, относятся следующие операции:

финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом;

операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом;

перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте;

перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте;

безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.

При этом валютные операции, указанные в первых трех пунктах, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Казахстане, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.

Помимо этого в правилах говорится, что к аффилированному лицу резидента относятся:

лицо, которому принадлежит 10 и более процентов голосующих акций акционерного общества (10 и более % голосов участников) юридического лица-резидента;

лицо, в котором данному резиденту принадлежит 10 и более процентов голосующих акций акционерного общества (10 и более % голосов участников);

лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.

Однако указанные выше положения не распространяются на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.

К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.

При проведении платежа или перевода денег по валютным операциям, указанным выше, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже или переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При проведении платежа или перевода денег по перечисленным валютным операциям уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.

Помимо этого документом установлена новая форма Отчета о проведенных валютных операциях.

Также уточнено содержание п. 13 Правил:

"Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проведение которой может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, осуществляется при наличии сведений о представлении резидентом, являющимся отправителем или получателем денег, разрешения уполномоченному банку на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам. Такое разрешение оформляется в произвольной форме. Допускается представление одного разрешения в отношении всех платежей и (или) переводов денег по валютным операциям в рамках валютного договора, на основании которого осуществляются валютные операции, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан."

Постановление вводится в действие 1 января 2024 года.