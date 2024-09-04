В Казахстане в правила госзакупок жилья внесли изменения

Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен один пункт, касающий госзакупок жилья.

В нем говорится, что объявление о государственных закупках жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, размещается организатором на веб-портале на казахском и русском языках не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления заявок потенциальных поставщиков – физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, которым жилище принадлежит на праве частной собственности, и содержит следующую информацию:

наименование населенного пункта (город, район в городе, поселок, село), в котором должно находиться приобретаемое жилище;

о сумме денежных средств, выделенных для государственных закупок жилища;

описание требуемых характеристик закупаемого жилища и срок приобретения жилища;

о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками заявок на участие в закупках.

Приказ вводится в действие с 14 сентября.