В Казахстане в правила госзакупок жилья внесли изменения
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Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложен один пункт, касающий госзакупок жилья.
В нем говорится, что объявление о государственных закупках жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, размещается организатором на веб-портале на казахском и русском языках не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления заявок потенциальных поставщиков – физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, которым жилище принадлежит на праве частной собственности, и содержит следующую информацию:
- наименование населенного пункта (город, район в городе, поселок, село), в котором должно находиться приобретаемое жилище;
- о сумме денежных средств, выделенных для государственных закупок жилища;
- описание требуемых характеристик закупаемого жилища и срок приобретения жилища;
- о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками заявок на участие в закупках.
Приказ вводится в действие с 14 сентября.
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