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В рацион казахстанцев, работающих на вредных производствах, добавят полифенолы

В рацион казахстанцев, раюотающих на вредных производствах, внесут полифенолы Фото: primerminister.kz
Минздрав подготовил дополнение в нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, или специализированных продуктов для диетического (лечебного и и профилактического) питания, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается в рацион сотрудников, задействованных на вредных производствах, добавить стандартизированный концентрат полифенола.

В Минздраве пояснили, что стандартизованный концентрат полифенолов является единственной субстанцией среди присутсвующих в действующем варианте приказа продуктов, препаратов и субстанций, обладающий антитоксическим эффектом в отношении экзогенных загрязнителей и промышленных вредностей.

"Цитопротекторные (защита клеток от внешнего повреждения) свойства полифенолов позволяют предупредить развитие профессиональной патологии или снизить риск развития тяжелых форм профессиональных болезней", - говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 23 октября 2023 года.

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