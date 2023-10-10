В рацион казахстанцев, работающих на вредных производствах, добавят полифенолы

Минздрав подготовил дополнение в нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, или специализированных продуктов для диетического (лечебного и и профилактического) питания, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается в рацион сотрудников, задействованных на вредных производствах, добавить стандартизированный концентрат полифенола.

В Минздраве пояснили, что стандартизованный концентрат полифенолов является единственной субстанцией среди присутсвующих в действующем варианте приказа продуктов, препаратов и субстанций, обладающий антитоксическим эффектом в отношении экзогенных загрязнителей и промышленных вредностей.

"Цитопротекторные (защита клеток от внешнего повреждения) свойства полифенолов позволяют предупредить развитие профессиональной патологии или снизить риск развития тяжелых форм профессиональных болезней", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 23 октября 2023 года.