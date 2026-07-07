Обновлены правила выдачи молока и лечебного питания на вредном производстве
В частности, заголовок документа изложен в новой редакции – Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов или пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя.
Вместо понятия "специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания" теперь используется термин "пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания".
При этом действующий порядок предоставления гарантий работникам, занятым во вредных условиях труда, сохранен.
Так, говорится, что молоко или равноценные пищевые продукты, пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальная одежда, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с нормами, утвержденными подпунктами 34 и 35 статьи 16 Трудового кодекса.
При этом молоко или равноценные пищевые продукты или пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдаются работникам по результатам аттестации производственных объектов по условиям труда в целях предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, укрепления здоровья работников.
Замена молока другими равноценными пищевыми продуктами или пищевой продукцией диетического лечебного и диетического профилактического питания допускается с согласия работника и оформляется решением коллективного договора или актом работодателя.
Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается в виде горячих завтраков перед началом работы и в обеденный перерыв по согласованию с медико-санитарной частью организации.
Работникам, работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, барокамерах, на водолазных работах), пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается после вышлюзования.
Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается также работникам, занятым полный рабочий день на строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах, работникам, производящим чистку и подготовку производственного оборудования к ремонту и консервации – в действующих производствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных работников, так и для ремонтного персонала установлена пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания.
Молоко, или равноценные пищевые продукты, или пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания не выдаются:
- в нерабочие дни;
- в дни отпуска;
- в дни служебных командировок;
- в дни учебы с отрывом от производства;
- в дни выполнения работ на других участках, где выдача молока или равноценных пищевых продуктов и (или) пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания не предусмотрена;
- в период временной нетрудоспособности.
Указывается, что выдача молока или равноценных пищевых продуктов и пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания за прошедшее время или за несколько смен вперед, а также выплата компенсации за неполученное молоко или равноценные пищевые продукты, пищевую продукцию диетического лечебного и диетического профилактического питания не допускается.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2026 года.