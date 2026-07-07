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Право

Обновлены правила выдачи молока и лечебного питания на вредном производстве

молоко в бутылках на столе, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:12 Фото: pixabay
Приказом Минтруда от 25 июня 2026 года внесены поправки в Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок документа изложен в новой редакции – Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов или пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя.

Вместо понятия "специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания" теперь используется термин "пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания".

При этом действующий порядок предоставления гарантий работникам, занятым во вредных условиях труда, сохранен.

Так, говорится, что молоко или равноценные пищевые продукты, пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальная одежда, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с нормами, утвержденными подпунктами 34 и 35 статьи 16 Трудового кодекса.

При этом молоко или равноценные пищевые продукты или пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдаются работникам по результатам аттестации производственных объектов по условиям труда в целях предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, укрепления здоровья работников.

Замена молока другими равноценными пищевыми продуктами или пищевой продукцией диетического лечебного и диетического профилактического питания допускается с согласия работника и оформляется решением коллективного договора или актом работодателя.

Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается в виде горячих завтраков перед началом работы и в обеденный перерыв по согласованию с медико-санитарной частью организации.

Работникам, работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, барокамерах, на водолазных работах), пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается после вышлюзования.

Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается также работникам, занятым полный рабочий день на строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах, работникам, производящим чистку и подготовку производственного оборудования к ремонту и консервации – в действующих производствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных работников, так и для ремонтного персонала установлена пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Молоко, или равноценные пищевые продукты, или пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания не выдаются:

  • в нерабочие дни;
  • в дни отпуска;
  • в дни служебных командировок;
  • в дни учебы с отрывом от производства;
  • в дни выполнения работ на других участках, где выдача молока или равноценных пищевых продуктов и (или) пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания не предусмотрена;
  • в период временной нетрудоспособности.

Указывается, что выдача молока или равноценных пищевых продуктов и пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания за прошедшее время или за несколько смен вперед, а также выплата компенсации за неполученное молоко или равноценные пищевые продукты, пищевую продукцию диетического лечебного и диетического профилактического питания не допускается.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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