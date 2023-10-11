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В Казахстане определили единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения

В Казахстане определили единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения Фото: Минобороны РК
Постановлением правительства Казахстана от 5 октября 2023 года определен единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, сообщает Zakon.kz.

"Определить единым оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения акционерное общество "Казахстан ГИС Центр", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 21 октября 2023 года.

АО "Казахстан ГИС Центр" обеспечивает поставку необходимых компонентов, разработку, интеграцию и совместимость программного обеспечения, технологического оборудования, сетей передачи данных различных производителей при создании вычислительных комплексов.

Ранее в Казахстане определили организацию по сохранению и воспроизводству тазы и тобетов.

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