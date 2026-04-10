#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Право

В Нацбанке разъяснили новые правила валютных операций

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор Департамента платежного баланса Национального банка Казахстана (НБК) Жасулан Муратов 10 апреля 2026 года разъяснил изменения, внесенные в Правила по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Нацбанком приняты Правила осуществления валютных операций в РК в рамках реализации закона по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

"При этом концептуальные изменения правилами не предусмотрены. Порядок осуществления и мониторинга валютных операций, включая суммы, свыше которых операции включаются в отчетность, остаются прежними. Так, для отчетностей сохранены пороговые суммы: от 10 тыс. долларов для физических лиц и 50 тыс. долларов для юридических лиц. То есть, порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты остается прежним и регламентируется Правилами осуществления валютных операций в РК", – разъяснил Жасулан Муратов.

Также, по его словам, правилами предусматривается уточнение порядка осуществления валютных операций, мониторинга счетов юридических лиц-резидентов, открытых в международных финансовых организациях, уточнение и оптимизация формы отчетностей по валютным операциям.

"При этом действующий порядок отчетности для банков второго уровня в части перечня предоставляемых данных по операциям остается без изменений", – подчеркнул Жасулан Муратов.

Вместе с тем, как добавил представитель НБК, предусмотрен более эффективный механизм утверждения пороговых сумм покупки безналичной иностранной валюты юридическими лицами на внутреннем валютном рынке.

"Так, пороговое значение для покупки иностранной валюты юридическими лицами теперь утверждается отдельным постановлением правления НБ, что позволяет более оперативно адаптировать его к рыночным условиям", – заключил Жасулан Муратов.

Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана утвердил новые правила валютных операций. Отмечалось, что постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
