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Законодательство РК

Среднюю зарплату вахтовиков будут считать по-новому

Среднюю заработную плату вахтовиков планируют исчислять по-новому Фото: Zakon.kz
Министерство труда подготовило проект поправок в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Предлагаемые поправки касаются вопросов установления порядка исчисления средней заработной платы для работников, работающих сменным и вахтовым методом работы.

В пояснительной записке к проекту говорится:

"В действующем Трудовом кодексе РК отсутствует запрет на предоставление трудового отпуска работникам, работающим сменным и вахтовым методом работы, в их междусменный, межвахтовый отдых.

В этой связи, в целях недопущения дисбаланса при расчете рабочих часов, приходящихся на период трудового отпуска, у работников с разными режимами работы, проектом предлагается при суммированном учете рабочего времени для исчисления средней заработной платы применять среднедневное количество рабочих часов исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе."

В частности, в Единые правила внесут следующее уточнение:

Средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

Также правила дополнят следующей нормой:

При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов.

Проект содержит формулу расчета среднедневного количества рабочих часов. Среднедневное количество рабочих часов будет определяться путем деления среднемесячного количества рабочих часов при пятидневной или шестидневной рабочей неделе согласно балансу рабочего времени на соответствующий календарный год на произведение среднемесячного количества календарных дней без учета праздничных дней согласно балансу рабочего времени на соответствующий календарный год на количество календарных дней без учета праздничных дней, приходящихся на период события.

При суммированном учете рабочего времени актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

Также предложена новая формула для расчета оплаты больничного листа вахтовиков. Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику, составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.

Помимо этого планируют изменить порядок расчета компенсации за неиспользованный трудовой отпуск при увольнении сотрудника. В обосновании к поправке говорится, что при прекращении трудового договора в соответствии с п. 2 ст. 96 Трудового кодекса РК предусматривается выплата компенсации, которую многие работники, работающие вахтовым методом, не получают, так как нет четкого ответа в законодательстве с какого периода идёт подсчет дней для оплаты компенсации.

Чтобы исправить данную ситуацию разработчики предлагают ввести новую норму следующего содержания: "При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).

Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели. При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7-1 настоящих Правил, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе."

Согласно данной редакции работникам будет производиться единый порядок подсчёта рабочих дней для оплаты компенсации независимо от режима работы.

Также предложено внести дополнение, в соответствии с которым оплата времени простоя не учитывается при исчислении средней заработной платы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 октября 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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