Право

Правила исчисления средней зарплаты предлагают изменить в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект поправок в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта поправок в Единые правила исчисления средней заработной платы – приведение документа в соответствие с нормами Трудового кодекса, в который внесены изменения в части замены слов "специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического)" на слова "пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического".

Соответствующую корректировку предлагается произвести в п.9) перечня выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы.

Таким образом, к выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, будут относиться стоимость выданного молока или равноценных пищевых продуктов и (или) пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
