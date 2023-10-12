В Казахстане подать петицию можно будет по специальной форме

Министерство культуры и информации подготовило приказ "Об утверждении форм письменных заявлений по петициям", сообщает Zakon.kz.

Так, для того, чтобы подать петицию нужно будет представить заявление по установленной форме в уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

В заявлении указываются:

фамилия, имя, отчество;

ИИН;

адрес фактического места проживания;

адрес места прописки;

контактный телефон.

В заявлении указывается просьба разместить на интернет–ресурсе петицию и название ее содержания.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия удостоверения личности;

копия документа, подтверждающего соответствующее полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);

подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).

Также заявитель подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации и дает согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, разработана форма заявления о присоединении к петиции на интернет-ресурсе.

В нем указываются такие же данные, как в заявлении инициатора петиции.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.

Его проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 окктября 2023 года.

2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.