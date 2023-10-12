В Казахстане подать петицию можно будет по специальной форме
Так, для того, чтобы подать петицию нужно будет представить заявление по установленной форме в уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- ИИН;
- адрес фактического места проживания;
- адрес места прописки;
- контактный телефон.
В заявлении указывается просьба разместить на интернет–ресурсе петицию и название ее содержания.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия удостоверения личности;
- копия документа, подтверждающего соответствующее полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);
- подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).
Также заявитель подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации и дает согласие на обработку персональных данных.
Кроме того, разработана форма заявления о присоединении к петиции на интернет-ресурсе.
В нем указываются такие же данные, как в заявлении инициатора петиции.
Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.
Его проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 окктября 2023 года.
2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.