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В Казахстане подать петицию можно будет по специальной форме

В Казахстане подать петицию можно будет по специальной форме Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило приказ "Об утверждении форм письменных заявлений по петициям", сообщает Zakon.kz.

Так, для того, чтобы подать петицию нужно будет представить заявление по установленной форме в уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

В заявлении указываются:

  • фамилия, имя, отчество;
  • ИИН;
  • адрес фактического места проживания;
  • адрес места прописки;
  • контактный телефон.

В заявлении указывается просьба разместить на интернет–ресурсе петицию и название ее содержания.

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • копия удостоверения личности;
  • копия документа, подтверждающего соответствующее полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);
  • подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).

Также заявитель подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации и дает согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, разработана форма заявления о присоединении к петиции на интернет-ресурсе.

В нем указываются такие же данные, как в заявлении инициатора петиции.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.

Его проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 окктября 2023 года.

2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.

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Лариса Черненко
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