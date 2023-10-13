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Законодательство РК

В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения

Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Совместным постановлением правления Национального банка РК, правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и приказом министра финансов РК внесены изменения в Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, сообщает Zakon.kz.

В правила внесены уточняющие правки.

В частности дополнено, что снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок предпринимателей, поданных помимо банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, также в филиалы банков-нерезидентов РК.

Банк в срок не позднее 10:00 по времени города Астана рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в орган государственных доходов на бумажном носителе и (или) в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и (или) документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и (или) документами между органом государственных доходов и Национальным банком РК в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящих Правил, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства и ИИН уполномоченного представителя субъекта предпринимательства, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета. Ранее в документе шла речь о времени города Нур-Султан.

Также обновлена форма сведений о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 тенге в течение календарного месяца.

Совместные постановления и приказ вводятся в действие 23 октября 2023 года.

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