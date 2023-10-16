Как в Казахстане будут распределять сжиженный нефтяной газ при поставках вне товарных бирж

Министр энергетики подписал приказ от 9 октября 2023 года "Об утверждении Правил распределения сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж"

Так, правом приобретения сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки обладают: владельцы групповых резервуарных установок, газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций, промышленные потребители.

При распределении объемов сжиженного газа между получателями области, города республиканского значения, столицы преимущество отдается исполнению заявок:

через групповые резервуарные установки;

в бытовых баллонах, имеющих присвоенные уникальные коды;

через автогазозаправочные станции.

Заявки на поставку сжиженного нефтяного газа направляются в соответствующий местный исполнительный орган с приложением копий подтверждающих документов в срок не позднее чем за 25 календарных дней до начала планируемого квартала.

При этом в заявки не включаются объемы сжиженного нефтяного газа, используемые на собственные нужды, за исключением промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.



В заявках промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, отдельно указываются объемы сжиженного нефтяного газа, не подвергающиеся химическому превращению в процессе производства нефтегазохимической продукции (при наличии).

Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней принимает заявку, либо направляет заявителю мотивированный ответ с отказом в приеме заявки или о необходимости ее корректировки.

При этом скорректированная заявка подается не позднее пяти рабочих дней со дня получения мотивированного ответа местного исполнительного органа.



Не принимаются к рассмотрению местным исполнительным органом заявки:

лиц, не представивших или предоставивших неполные или недостоверные сведения, в том числе по наличию инфраструктуры и их мощностей, а также о реализации сжиженного нефтяного газа за все месяцы квартала, предшествующие текущему;

лиц, в отношении которых в рамках мониторинга производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа выявлены не устраненные нарушения порядка реализации сжиженного нефтяного газа;

лиц, не обладающих правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки.

Местные исполнительные органы после посещения объекта подтверждают фактическое наличие у заявителя указанных в заявке объектов для приема, хранения и реализации сжиженного нефтяного газа.

Представленные заявки промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, рассматриваются на предмет их обоснованности с учетом потребности административно-территориальной единицы в сжиженном нефтяном газе и исходя из следующих критериев:

соответствие запрашиваемых заявителем объемов сжиженного нефтяного газа объемам, указанным в Перечне;

фактические объемы потребления заявителями сжиженного нефтяного газа в предыдущие периоды.

После чего на основании заявок местным исполнительным органом разрабатывается проект распределения сжиженного нефтяного газа на планируемый календарный квартал.

Представленные заявки и проект распределения рассматриваются комиссией по распределению объемов сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж, создаваемой местными исполнительными органами, на предмет их обоснованности, с учетом прогнозного потребления сжиженного нефтяного газа на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

По результатам рассмотрения проекта распределения сжиженного нефтяного газа комиссия принимает решение о его одобрении либо о необходимости его изменения.

Приказ вводится в действие с 24 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа.