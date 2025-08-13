Изменились правила распределения сжиженного нефтяного газа при поставках вне товарных бирж

Министр энергетики приказом от 24 июля 2025 года внес поправки в Правила распределения сжиженного нефтяного газа, выделенного в рамках плана поставки вне товарных бирж, сообщает Zakon.kz.

Напомним, правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, обладают:

- включенные в реестры местных исполнительных органов владельцы групповых резервуарных установок, являющиеся субъектами общественно значимых рынков;

- включенные в реестр уполномоченного органа в области промышленной безопасности:

владельцы газонаполнительных станций;

владельцы газонаполнительных пунктов;

владельцы автогазозаправочных станций;

- промышленные потребители, использующие сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Поправками установлено, что заявки на поставку сжиженного нефтяного газа указанными выше лицами с приложением копий подтверждающих документов в срок не позднее чем за 25 календарных дней до начала планируемого квартала представляются в соответствующий местный исполнительный орган.

Также говорится, что при изменении сведений в заявке в течение трех рабочих дней нужно предоставить в соответствующий местный исполнительный орган копии подтверждающих документов по изменившимся сведениям.

Не принимаются к рассмотрению местным исполнительным органом заявки:

лиц, не представивших или представивших неполные и (или) недостоверные сведения о наличии инфраструктуры и ее мощностях, а также о реализации сжиженного нефтяного газа за три последовательных календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

лиц, в текущем или предыдущем квартале получивших объемы в распределении сжиженного нефтяного газа на основании недостоверных сведений о наличии инфраструктуры и ее мощностях, а также о реализации сжиженного нефтяного газа;

лиц, в отношении которых в рамках мониторинга производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа выявлены нарушения порядка реализации сжиженного нефтяного газа;

лиц, не обладающих правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки;

лиц, предоставивших заявку на поставку сжиженного нефтяного газа с нарушением сроков.

Если при формировании проекта распределения или при его изменении весь объем или его часть составляют:

при отгрузке железнодорожным транспортом:

менее 18 тонн – то такому заявителю сжиженный нефтяной газ не выделяется;

18 и более тонн, но менее вагононормы – то такому заявителю выделяется сжиженный нефтяной газ в объеме вагононормы;

при отгрузке автомобильным транспортом:

менее 20 тонн – то такому заявителю сжиженный нефтяной газ не выделяется.

Помимо этого, поправками установлено, что производители, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, обязаны выполнять план поставки, дополнительный план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного нефтяного газа.

В случае невыполнения плана поставки, дополнительного плана поставки и распределения в текущем месяце недопоставленные объемы сжиженного нефтяного газа подлежат поставке в следующем месяце дополнительно к объемам сжиженного нефтяного газа, предусмотренных планом поставки на такой месяц.

В случае объективной невозможности и (или) установленных запретов для владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, реализующих сжиженный нефтяной газ в бытовых баллонах без системы учета, и автогазозаправочных станций на осуществление деятельности и (или) участие в приобретении сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, производится пропорциональное перераспределение объемов сжиженного нефтяного газа между остальными указанными лицами в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

В правила внесено дополнение:

"В случае выявления местным исполнительным органом факта получения в текущем или предыдущем квартале объемов в распределении сжиженного нефтяного газа на основании недостоверных сведений о наличии инфраструктуры и ее мощностях, а также о реализации сжиженного нефтяного газа, соответствующее лицо подлежит исключению из распределения сжиженного нефтяного газа на текущий квартал путем корректировки распределения. Оставшийся недопоставленный объем сжиженного нефтяного газа перераспределяется на соответствующий квартал или месяц местным исполнительным органом пропорционально в пользу остальных лиц, в пределах соответствующей административно-территориальной единицы".

Распределение объема сжиженного нефтяного газа, выделенного дополнительно к плану поставки для соответствующей административно-территориальной единицы, осуществляется:

при дополнительном объеме менее 1000 тонн и вывозе железнодорожным транспортом – в соответствии с настоящими Правилами среди подавших заявки на дополнительный объем сжиженного нефтяного газа владельцев газонаполнительных станций административно-территориальной единицы;

и вывозе железнодорожным транспортом – в соответствии с настоящими Правилами среди подавших заявки на дополнительный объем сжиженного нефтяного газа владельцев газонаполнительных станций административно-территориальной единицы; при дополнительном объеме более 1000 тонн и вывозе железнодорожным транспортом – в соответствии с настоящими Правилами среди подавших заявки на дополнительный объем сжиженного нефтяного газа лиц, указанных в пункте 36 настоящих Правил;

и вывозе железнодорожным транспортом – в соответствии с настоящими Правилами среди подавших заявки на дополнительный объем сжиженного нефтяного газа лиц, указанных в пункте 36 настоящих Правил; при вывозе автомобильным транспортом – в соответствии с настоящими Правилами среди подавших заявки на дополнительный объем сжиженного нефтяного газа лиц, указанных в пункте 36 настоящих Правил.

При этом говорится, что к газонаполнительным станциям административно-территориальной единицы для городов республиканского значения и столицы относятся газонаполнительные станции, расположенные как на территории города республиканского значения, столицы, так и на территории соответствующих граничащих к ними областей.

Распределение объема сжиженного нефтяного газа, выделенного дополнительно к плану поставки для соответствующей административно-территориальной единицы, осуществляется между лицами, указанными в пункте 3 настоящих Правил.

Проект распределения объема сжиженного нефтяного газа, выделенного дополнительно к плану поставки, разрабатывается местным исполнительным органом и рассматривается Комиссией.

Проект распределения объема сжиженного нефтяного газа, выделенного дополнительно к плану поставки, одобренный решением Комиссии, утверждается соответствующим местным исполнительным органом и в срок не позднее трех календарных дней публикуется на интернет-ресурсе соответствующего местного исполнительного органа с приложением протокола заседания Комиссии и расчетов распределения сжиженного нефтяного газа на территории соответствующей административно-территориальной единицы между лицами, указанными в пункте 3 настоящих Правил. Также проект направляется в уполномоченный орган и производителям сжиженного нефтяного газа.

Поставщики после получения распределения объема сжиженного нефтяного газа от местных исполнительных органов и от производителя в срок не ранее чем за 10 рабочих дней и не позднее чем за 5 рабочих дней до начала планируемого месяца представляют подписанный со своей стороны договор поставки сжиженного нефтяного газа (либо дополнительное соглашение к договору).

Лица, имеющие право на получение газа, в течение 5 рабочих дней с даты получения договора поставки сниженного нефтяного газа представляют поставщику:

подписанный со своей стороны договор поставки сжиженного нефтяного газа (либо дополнительное соглашение к договору), а также сведения об оплате сжиженного нефтяного газа и услуги по его доставке;

письмо, подписанное уполномоченным представителем об отказе от получения оплаченного сжиженного нефтяного газа с указанием причин отказа.

Непредоставление официального ответа в течение указанного срока признается отказом от приобретения сжиженного нефтяного газа, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Поставщики в течение 5 календарных дней уведомляют уполномоченный орган и соответствующий местный исполнительный орган об отказе лица, имеющего право на получение сжиженного газа, от объемов сжиженного нефтяного газа.

Объемы сжиженного нефтяного газа распределяют между владельцами газонаполнительных станций (за исключением объемов, реализуемых в бытовых баллонах с системой учета), газонаполнительных пунктов, реализующих сжиженный нефтяной газ в бытовых баллонах без системы учета, и АГСЗ исходя из следующих критериев:

проектной мощности объектов, включенных в реестр владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей – владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа уполномоченного органа в области промышленной безопасности, эксплуатируемых такими лицами в заявленной административно-территориальной единице (показатель P1);

фактических объемов реализации сжиженного нефтяного газа в предыдущие периоды в заявленной административно-территориальной единице (показатель P2) через объекты, включенные в реестр владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей - владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

При оценке показателя P1 указывается суммарный показатель общего объема эксплуатируемых мощностей, включенных в реестр уполномоченного органа в области промышленной безопасности, находящихся в заявляемой административно-территориальной единице, включая:

газонаполнительные станции;

газонаполнительные пункты, реализующие сжиженный нефтяной газ в бытовых баллонах без системы учета;

автогазозаправочные станции, включая моноблоки.

При изменении указанных сведений в течение трех рабочих дней следует уведомить соответствующий местный исполнительный орган.

При оценке показателя P2 указывается фактический объем реализации сжиженного нефтяного газа за три последовательных календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, на территории соответствующей административно-территориальной единицы, через включенных в реестр уполномоченного органа в области промышленной безопасности газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций, за исключением объемов реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки и через бытовые баллоны с системой учета.

Для подтверждения сведений о фактической реализации объемов сжиженного нефтяного газа одновременно с заявкой предоставляют в местный исполнительный орган информацию о реализации сжиженного нефтяного газа за три последовательных календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, с приложением подтверждающих документов в заявленной административно-территориальной единице через газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты и автогазозаправочные станции, включенные в реестр уполномоченного органа в области промышленной безопасности, за исключением объемов реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки и бытовые баллоны с системой учета.

Также предоставляются в местный исполнительный орган копии документов, подтверждающих объем закупа сжиженного нефтяного газа (договоры поставки, электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные на товар с регистрационными номерами в информационной системе электронных счетов-фактур или накладные на отпуск запасов на сторону, товарно-транспортные или железнодорожные накладные), а также копии регистрационных карточек контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, на все объекты, включенные в реестр уполномоченного органа в области промышленной безопасности, через которые осуществляется реализация сжиженного нефтяного газа.

В случае импорта сжиженного нефтяного газа с территории ЕАЭС в местный исполнительный орган следует предоставить копию заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде.

Кроме того, по запросу местного исполнительного органа лица, указанные в пункте 36 настоящих Правил, представляют копии суточных отчетов (Z-отчетов) контрольно-кассовых машин, подтверждающие факт реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции, расположенные на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Приказ введен в действие с 10 августа 2025 года.