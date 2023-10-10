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В Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа

В Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом, за исключением вывоза недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования", - говорится в документе.

В Минэнерго отметили, что ограничение вводится с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 октября.

Ранее в Министерстве энергетики поясняли, что в стране введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива. Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тыс. тонн.

При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн/месяц в зависимости от сезона Минэнерго в рамках плана поставки распределяет 120-130 тыс. тонн, или 90% спроса. 

Ранее мы рассказывали, какие запреты на ввоз и вывоз товаров действуют в Казахстане.

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