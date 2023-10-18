В Казахстане разработали новые нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог

Комитет автомобильных дорог подготовил поправки в нормативы финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения, сообщает Zakon.kz.

Нормативы финансирования на ремонт и содержание улиц включают затраты на зимнее содержание автомобильных дорог, исходя за 1 километр дороги.

Так, в Астане содержание 1 км улицы обойдется в 8 278,68 тенге, прежний норматив составлял 1 171,27 тенге. В Алматы он составит 7 582,68 тенге вместо 1 072,80 тенге, в Шымкенте – 5 121,99 тенге.

Также в список нормативов были добавлены новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская.





Фото: скриншот документа

Для расчета норматива требуемых параметров улиц применяются коэффициенты дифференцирования по следующим категориям автомобильных дорог:



городов:

магистральные дороги скоростного, регулируемого движения по категориям Iа/Iб в зависимости от полос движения;

магистральные улицы общегородского значения непрерывного, регулируемого движения по Iб категории в зависимости от полос движения;

магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные и транспортно-пешеходные по II категории;

улицы и дороги местного значения в жилой застройке по III категории;

парковые дороги по III категории;

проезд основной по III категории;

проезд второстепенный по IV категории;

пешеходные улицы и велосипедные дорожки по IV категории;

сельских населенных пунктов:

поселковая дорога, главная улица по III категории;

улица в жилой застройке – основная, второстепенная по IV категории;

проезд, хозяйственный проезд по V категории.

Нормативы приведены в ценах 2023 года без налога на добавленную стоимость (НДС).

Как поясняется, переход на текущий уровень от базовых цен 2023 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (МРП), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству.

В Комитете автомобильных дорог отметили, что в настоящее время в Казахстане действует нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог от 17 июня 2015 года. С даты разработки документа прошло уже более 7 лет. За прошедшее время произошел ряд изменений, в том числе:

произошел реальный рост заработной платы, увеличилась интенсивность движения на автомобильных дорогах, что оказало влияние на транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог;

в строительной отрасли активно внедрен ресурсный метод ценообразования, который отражает реальное состояние и уровень цен на дорожно-строительные материалы, горюче-смазочные материалы и запчасти для дорожной строительной и эксплуатационной техники;

в экономике страны произошли сдвиги в сторону увеличения роста инфляции.

Вместе с тем в стране были образованы три новые области.

"В связи с образованием новых областей и разделением их из состава соответственно с Восточно-Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областей, автомобильные дороги общего пользования были разделены согласно административно-территориальным единицам. Новые области должны быть включены в список всех областей страны с определением норматива финансирования на ремонт и содержание содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения", - говорится в обосновании.

В комитете также отметили, что нормативы финансирования переработаны с учетом реальных затрат на дорожно-строительные материалы, затрат труда и затрат на эксплуатацию дорожно-строительной техники, с целью установления равновесного баланса между уровнем требуемого ремонта и содержания дорог и расходами на выполнение этих работ.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября.

Ранее мы рассказали, что на заседании правительства обсудили ремонт и строительство дорог. Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что президент поставил задачу до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тыс. км дорог республиканской сети.