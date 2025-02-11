Нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог увеличили в Казахстане

И.о. министра транспорта приказом от 7 февраля 2025 года утвердил в новой редакции нормативы финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Астане текущий ремонт 1 км дороги обойдется в 9 684,43 тыс. тенге (ранее было 1 370 тыс. тенге), а ее содержание – 8 278,68 тыс. тенге (было 1 171 тыс. тенге).

В Алматы на ремонт выделили 8 531,86 тыс. тенге (было 1 207 тыс. тенге), на содержание – 7 582,68 тыс. тенге (было 1 072 тыс. тенге).

В Шымкенте стоимость ремонта составит 5 991,72 тыс. тенге, а содержание – 5 121,99 тыс. тенге.

Стоимость ремонта в областях составит (в тыс. тенге):

Абайская область – 1 006

Акмолинская – 939

Актюбинская – 807

Алматинская – 812

Атырауская – 463

Западно-Казахстанская – 755

Жамбылская – 732

Жетысуская – 792

Карагандинская – 795

Костанайская – 792

Кызылординская – 492

Мангыстауская – 445

Павлодарская – 841

Северо-Казахстанская – 850

Туркестанская – 507

Улытауская – 802

Восточно-Казахстанская – 1 054

Нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог включают в том числе, затраты на зимнее содержание автомобильных дорог.

Нормативы финансирования приведены для 1 км улиц с шириной полосы 3,5 метра. Для расчета норматива требуемых параметров улиц столицы, городов республиканского значения применяются коэффициенты дифференцирования по следующим категориям автомобильных дорог:

магистральные дороги скоростного, регулируемого движения по категориям Iа/Iб в зависимости от полос движения;

магистральные улицы общегородского значения непрерывного, регулируемого движения по Iб категории в зависимости от полос движения;

магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные и транспортно-пешеходные по II категории;

улицы и дороги местного значения в жилой застройке по III категории;

парковые дороги по III категории;

проезд основной по III категории;

проезд второстепенный по IV категории;

пешеходные улицы и велосипедные дорожки по IV категории.

При этом в документе указывается, что нормативы приведены в ценах 2023 года без НДС. НДС принимается в размере, устанавливаемом Налоговым кодексом на соответствующий год.

Переход на текущий уровень от базовых цен 2023 года осуществляется через индекс изменения МРП – это отношение МРП планируемого года к МРП 2023 года. Размер МРП принимать согласно устанавливаемого ежегодно бюджетного законодательства.

Кроме того, на участках автомобильных дорог, находящихся на гарантии после строительства, реконструкции, среднего, капитального ремонта к нормативам финансирования дополнительно применяется понижающий коэффициент равный – 0,75.

При этом работы по восстановлению конструктива дорожной одежды выполняются за счет подрядчика строительства, реконструкции, среднего, капитального ремонта.

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.