Нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог увеличили в Казахстане
К примеру, в Астане текущий ремонт 1 км дороги обойдется в 9 684,43 тыс. тенге (ранее было 1 370 тыс. тенге), а ее содержание – 8 278,68 тыс. тенге (было 1 171 тыс. тенге).
В Алматы на ремонт выделили 8 531,86 тыс. тенге (было 1 207 тыс. тенге), на содержание – 7 582,68 тыс. тенге (было 1 072 тыс. тенге).
В Шымкенте стоимость ремонта составит 5 991,72 тыс. тенге, а содержание – 5 121,99 тыс. тенге.
Стоимость ремонта в областях составит (в тыс. тенге):
- Абайская область – 1 006
- Акмолинская – 939
- Актюбинская – 807
- Алматинская – 812
- Атырауская – 463
- Западно-Казахстанская – 755
- Жамбылская – 732
- Жетысуская – 792
- Карагандинская – 795
- Костанайская – 792
- Кызылординская – 492
- Мангыстауская – 445
- Павлодарская – 841
- Северо-Казахстанская – 850
- Туркестанская – 507
- Улытауская – 802
- Восточно-Казахстанская – 1 054
Нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог включают в том числе, затраты на зимнее содержание автомобильных дорог.
Нормативы финансирования приведены для 1 км улиц с шириной полосы 3,5 метра. Для расчета норматива требуемых параметров улиц столицы, городов республиканского значения применяются коэффициенты дифференцирования по следующим категориям автомобильных дорог:
- магистральные дороги скоростного, регулируемого движения по категориям Iа/Iб в зависимости от полос движения;
- магистральные улицы общегородского значения непрерывного, регулируемого движения по Iб категории в зависимости от полос движения;
- магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные и транспортно-пешеходные по II категории;
- улицы и дороги местного значения в жилой застройке по III категории;
- парковые дороги по III категории;
- проезд основной по III категории;
- проезд второстепенный по IV категории;
- пешеходные улицы и велосипедные дорожки по IV категории.
При этом в документе указывается, что нормативы приведены в ценах 2023 года без НДС. НДС принимается в размере, устанавливаемом Налоговым кодексом на соответствующий год.
Переход на текущий уровень от базовых цен 2023 года осуществляется через индекс изменения МРП – это отношение МРП планируемого года к МРП 2023 года. Размер МРП принимать согласно устанавливаемого ежегодно бюджетного законодательства.
Кроме того, на участках автомобильных дорог, находящихся на гарантии после строительства, реконструкции, среднего, капитального ремонта к нормативам финансирования дополнительно применяется понижающий коэффициент равный – 0,75.
При этом работы по восстановлению конструктива дорожной одежды выполняются за счет подрядчика строительства, реконструкции, среднего, капитального ремонта.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2025 года.