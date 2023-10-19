Запрет на вывоз угля из Казахстана продлили еще на полгода

Запрет решили продлить на полгода, чтобы не допустить дефицита угля для казахстанцев во время отопительного сезона. Такие меры приняли 18 октября 2023 года в Министерствн промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Запрет на вывоз угля из Казахстана продлевается с 26 ноября 2023 года на полгода.

Нельзя будет вывозить из страны:

уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);



лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).

Запрет вводится в целях обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.

"Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом из Казахстана рассмотрели и поддержали за заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях". Пресс-служба Министерства промышленности и строительства

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