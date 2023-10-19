Запрет на вывоз угля из Казахстана продлили еще на полгода
Фото: zakon.kz
Запрет решили продлить на полгода, чтобы не допустить дефицита угля для казахстанцев во время отопительного сезона. Такие меры приняли 18 октября 2023 года в Министерствн промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.
Запрет на вывоз угля из Казахстана продлевается с 26 ноября 2023 года на полгода.
Нельзя будет вывозить из страны:
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
Запрет вводится в целях обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
"Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом из Казахстана рассмотрели и поддержали за заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях". Пресс-служба Министерства промышленности и строительства
Ранее мы рассказывали, какие запреты действуют в Казахстане на ввоз и вывоз товаров.
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