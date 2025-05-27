Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане
Фото: pexels
Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:
- День предпринимателей Казахстана;
- День ремесленников Казахстана;
- День работников сферы естественных монополий;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы;
- День работников кадровой службы;
- День работника сферы общественного питания.
Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июня.
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