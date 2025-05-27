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Право

Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 13:11 Фото: pexels
Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:

  • День предпринимателей Казахстана;
  • День ремесленников Казахстана;
  • День работников сферы естественных монополий;
  • День работника санитарно-эпидемиологической службы;
  • День работников кадровой службы;
  • День работника сферы общественного питания.

Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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