Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:

День предпринимателей Казахстана;

День ремесленников Казахстана;

День работников сферы естественных монополий;

День работника санитарно-эпидемиологической службы;

День работников кадровой службы;

День работника сферы общественного питания.

Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июня.