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Нужно ли при составлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов

Нужно ли при оформлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов Фото: pexels
Обязательно ли при составлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов на недвижимость или можно копии? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Правила совершения нотариальных действий предусматривают, что при удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариус проверяет принадлежность этого имущества на основании правоустанавливающего документа.

При этом нотариус удостоверяет договор отчуждения недвижимого имущества, обремененного залогом (ипотекой) при соблюдении следующих условий:

  • такое отчуждение прямо не запрещено законодательными актами, договором залога и не вытекает из существа залога;
  • имеется письменное согласие залогодержателя.

То есть проверяет документы, подтверждающие право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество.

Документы, на основании которых совершено нотариальное действие, приобщаются к оставляемому у нотариуса экземпляру свидетельства либо сделки.  

При необходимости возврата подлинных документов лицам их представившим, нотариус оставляет у себя их копии.

Верность копии документа, остающегося в делах нотариуса, свидетельствуются надписью нотариуса с указанием о верности копии с подлинником, проставлением даты и подписи нотариуса.

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