#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

Утеря договора купли-продажи: где и как казахстанцы могут восстановить главный документ на квартиру

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 15:17 Фото: freepik
Могут ли казахстанцы получить дубликат договора купли-продажи квартиры в случае утери документа, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Ответ – да.

"В случае утраты правоустанавливающего документа, на основании которого была произведена регистрация в правовом кадастре, дубликат можно получить, подав заявление в ЦОН по месту нахождения недвижимости. При этом потребуется удостоверение личности и чек об оплате услуги", – рассказали в госкорпорации сегодня, 25 сентября 2025 года.

Как пояснили в "Правительстве для граждан", если в регистрационном деле имеется только бумажная копия электронного документа, дубликат выдается нотариусом.

"Срок оказания услуги 3 рабочих дня с момента подачи документов", – заключили в пресс-службе НАО.

Ранее в госкорпорации ответили на вопросы, касающиеся прописки. В частности, казахстанцам рассказали, какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать. Подробности – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сговоры при оценке недвижимости под снос: в акимате Астаны предложили полиции проверять оценщиков
13:54, Сегодня
Сговоры при оценке недвижимости под снос: в акимате Астаны предложили полиции проверять оценщиков
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
16:22, 15 сентября 2025
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
10:17, 12 сентября 2025
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: