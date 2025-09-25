Утеря договора купли-продажи: где и как казахстанцы могут восстановить главный документ на квартиру
Могут ли казахстанцы получить дубликат договора купли-продажи квартиры в случае утери документа, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.
Ответ – да.
"В случае утраты правоустанавливающего документа, на основании которого была произведена регистрация в правовом кадастре, дубликат можно получить, подав заявление в ЦОН по месту нахождения недвижимости. При этом потребуется удостоверение личности и чек об оплате услуги", – рассказали в госкорпорации сегодня, 25 сентября 2025 года.
Как пояснили в "Правительстве для граждан", если в регистрационном деле имеется только бумажная копия электронного документа, дубликат выдается нотариусом.
"Срок оказания услуги 3 рабочих дня с момента подачи документов", – заключили в пресс-службе НАО.
Ранее в госкорпорации ответили на вопросы, касающиеся прописки. В частности, казахстанцам рассказали, какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать. Подробности – здесь.
