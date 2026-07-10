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Право

Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном будут работать круглосуточно

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Президент подписал закон от 9 июля 2026 года о ратификации поправок в протокол к Соглашению между Казахстаном и Узбекистаном о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено изменение статуса автомобильных пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" с двустороннего на международный (многосторонний).

Кроме того, меняется режим их работы – с "в светлое время суток" на "круглосуточный".

Помимо этого, протокол предусматривает перевод указанных пунктов пропуска из режима "только для легкового автотранспорта" в статус грузопассажирских.

В частности:

  • пункт пропуска "Целинный – Ок олтин" будет использоваться для пропуска легковых автомобилей, порожних грузовых транспортных средств, а также крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов и товаров;
  • пункт пропуска "Сырдарья – Малик" будет предназначен только для движения легковых автомобилей и порожних грузовых транспортных средств. При этом осуществление коммерческих грузоперевозок через данный пункт пропуска не предусматривается.

Закон вводится в действие с 21 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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