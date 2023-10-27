В Казахстане обновили правила квотирования рабочих мест для выпускников, оставшихся без родителей

Минтруда приказом от 17 октября 2023 года утвердило новые Правила квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения разрабатывают предложения по установлению квоты в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на основе:

анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа выпускников текущего года на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;

количества действующих организаций в регионе;

списочной численности работников организаций, формируемой на основании представленных работодателями сведений о штатной численности работников и имеющихся вакантных рабочих мест;

анализа сведений о количестве действующих рабочих мест, предоставленных работодателем для трудоустройства выпускников текущего года;

анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и выпускниками текущего года вне квоты;

списка выпускников текущего года, предоставленных управлениями образования областей, городов республиканского значения и столицы в карьерные центры;

списка выпускников текущего года, зарегистрированных карьерным центром в качестве безработных и желающих трудоустроиться по квоте.

Затем на основании данных о количестве рабочих мест для выполнения квоты трудоустройства выпускников, наличии вакантных должностей в разрезе специальностей, предоставляемых работодателем в карьерные центры, формируют базу данных выпускников текущего года, нуждающихся в трудоустройстве и вакансий для них по организациям.

Местный исполнительный орган областей и городов на основании представленных предложений местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения ежегодно до 5 декабря текущего года устанавливает квоту рабочих мест для выпускников на предстоящий год и доводит до сведения работодателей за один месяц до начала предстоящего календарного года.

Квота устанавливается независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организации, а также индивидуальных предпринимателей в процентном выражении от списочной численности работников и пересматривается ежегодно.

Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение шести месяцев со дня ее введения предоставляют рабочие места для трудоустройства выпускников текущего года.

Размер квоты для организаций устанавливается местными исполнительными органами с учетом складывающейся ситуации на региональных рынках труда, численности выпускников текущего года и необходимости оказания им содействия в трудоустройстве.

В случае отсутствия в населенных пунктах выпускников квота в организациях, находящихся на территории данных населенных пунктов, не устанавливается.

Выполнением квоты является трудоустройство работодателем выпускников текущего года на вакантные или предоставленные в рамках установленной квоты рабочие места, подтвержденное заключением трудового договора на срок не менее трех месяцев. Эта информация представляется работодателями в карьерные центры.

Также обновлены Правила квотирования рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации.

Приказ вводится в действие с 6 ноября 2023 года.

Ранее действовавшие правила утрачивают силу.

