В Казахстане обновили правила квотирования рабочих мест для выпускников, оставшихся без родителей
Местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения разрабатывают предложения по установлению квоты в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на основе:
- анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа выпускников текущего года на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;
- количества действующих организаций в регионе;
- списочной численности работников организаций, формируемой на основании представленных работодателями сведений о штатной численности работников и имеющихся вакантных рабочих мест;
- анализа сведений о количестве действующих рабочих мест, предоставленных работодателем для трудоустройства выпускников текущего года;
- анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и выпускниками текущего года вне квоты;
- списка выпускников текущего года, предоставленных управлениями образования областей, городов республиканского значения и столицы в карьерные центры;
- списка выпускников текущего года, зарегистрированных карьерным центром в качестве безработных и желающих трудоустроиться по квоте.
Затем на основании данных о количестве рабочих мест для выполнения квоты трудоустройства выпускников, наличии вакантных должностей в разрезе специальностей, предоставляемых работодателем в карьерные центры, формируют базу данных выпускников текущего года, нуждающихся в трудоустройстве и вакансий для них по организациям.
Местный исполнительный орган областей и городов на основании представленных предложений местным исполнительным органом по вопросам социальной защиты и занятости населения ежегодно до 5 декабря текущего года устанавливает квоту рабочих мест для выпускников на предстоящий год и доводит до сведения работодателей за один месяц до начала предстоящего календарного года.
Квота устанавливается независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организации, а также индивидуальных предпринимателей в процентном выражении от списочной численности работников и пересматривается ежегодно.
Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение шести месяцев со дня ее введения предоставляют рабочие места для трудоустройства выпускников текущего года.
Размер квоты для организаций устанавливается местными исполнительными органами с учетом складывающейся ситуации на региональных рынках труда, численности выпускников текущего года и необходимости оказания им содействия в трудоустройстве.
В случае отсутствия в населенных пунктах выпускников квота в организациях, находящихся на территории данных населенных пунктов, не устанавливается.
Выполнением квоты является трудоустройство работодателем выпускников текущего года на вакантные или предоставленные в рамках установленной квоты рабочие места, подтвержденное заключением трудового договора на срок не менее трех месяцев. Эта информация представляется работодателями в карьерные центры.
Также обновлены Правила квотирования рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации.
Приказ вводится в действие с 6 ноября 2023 года.
Ранее действовавшие правила утрачивают силу.